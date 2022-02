Bimbo nel pozzo, le parole sconvolgenti del padre dal Marocco fanno il giro del mondo

Bimbo nel pozzo, dal Marocco a tutto il mondo. Aggiornamenti sul caso che in Italia rievoca vecchi e tristi ricordi.

Il Caso Ryan dal Marocco è arrivato in tutto il mondo. Le notizie del bambino finito in un pozzo tuonano pesantemente anche in Italia dove rievoca vecchi e tristi ricordi, ovvero quando nel 1981 un bambino di nome Alfredo Rampi detto Alfredino finisce in un pozzo profondo. La vicenda incollò tutta l’Italia davanti alla televisione.

Proprio gli scorsi mesi, nel novembre del 2021 ha suscitato sgomento la morte di Angelo Licheri, l’uomo che decise di calarsi nel pozzo per salvare il piccolo, tentativo che non andò nel modo sperato ma che ancora oggi viene ricordato per questo incredibile atto di amore. Ecco perché dal Marocco il caso Ryan ci tiene tutti col fiato sospeso.

Bimbo nel pozzo, gli aggiornamenti provengono dal padre

Aggiornamenti importanti provengono dal Marocco. Il padre di Ryan infatti avrebbe dichiarato “Gli ho parlato via radio, ho sentito il suo respiro, respira a fatica, ma è vivo” parole che trapelano tristezza, disperazione ma anche un pizzico di speranza. Ed è su quella che si basa l’intera popolazione che non perde occasione per pregare a favore del piccolo.

Ryan si trova nel pozzo da cinque giorni e la paura che possa morire per ipotermia si fa sempre più pressante. Il minore si trova a 32 metri, i tentativi di salvarlo hanno subito un rallentamento a causa di una roccia che costituisce un ostacolo, d’altra parte la paura che il bambino possa sprofondare a 60 metri rende tutta l’attività di salvataggio ancora più delicata.

Intanto dalle immagini diffuse in rete si vede come Ryan sia riuscito a mangiare e bere e che si muove. Intanto l’ostacolo roccioso che bloccava i soccorritori collocati a soli due metri dal prigioniero è stato quasi del tutto rimosso.

Proseguono le ricerche, gli scavi e tutti i soccorsi utili. La speranza da parte del mondo intero è quella di recuperare Ryan sano e salvo, sarebbe un’occasione per rivivere un finale diverso e lieto rispetto a quello di Alfredino. E lasciare che l’Incidente di Vermicino rimanga un caso isolato.