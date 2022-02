Ambra Angiolini e Sanremo 2022. Non c’è Francesco Renga in gara quest’anno, a chi va il tifo della famosa attrice

Ambra Angiolini. La celebre attrice e presentatrice tv fa parte dei milioni di italiani che segue con attenzione il Festival di Sanremo 2022. Pronti a scoprire la sua canzone preferita di quest’anno?

L’anno scorso l’acclamato cantante bresciano Francesco Renga partecipò alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Quando trovo te”.

Ciò che ha generato tenerezza e compiacimento da parte del pubblico fu il comportamento dell’ex compagna e madre dei suoi due figli (Jolanda e Leonardo), Ambra Angiolini. L’attrice, infatti, fece un tifo scatenato, invitando tutti i suoi follower su Instagram a votare per lui. L’amore può finire ma stima, rispetto, affetto e amicizia permangono per sempre, soprattutto se si ha a che fare con due persone mature e intelligenti come Renga e la Angiolini. Sanremo 2022 è agli sgoccioli e quest’anno tra le fila dei partecipanti non c’è l’ex compagno della storica presentatrice di “Non è la Rai”: a chi va, dunque, la sua preferenza?

Ambra Angiolini: sbirciando tra le sue Instagram Stories scopriamo la sua canzone preferita di Sanremo 2022

Non ci sono dubbi, le Instagram Stories di Ambra Angiolini rivelano quale siano le sue preferenze circa i brani presentati durante l’edizione del Festival di Sanremo attualmente in corso.

L’attrice è stata catturata dalle sonorità funk e pop di “Ciao Ciao”, portata in gara dal prodigioso duo La Rappresentante di Lista (già in concorso l’anno precedente nella sezione Big con il brano “Amare”). Gradita, a quanto pare, anche la canzone “Dove si balla” proposta dal rapper Dargen D’Amico.

Chissà se i numerosi fan della Angiolini saranno d’accordo con i gusti della loro beniamina. Tutti i suoi ammiratori, chiusa la parentesi di Sanremo, avranno presto modo di godere del suo talento. Molteplici sono le occasioni che la vedranno protagonista.

Durante il 2022 è in uscita il film “La notte più lunga dell’anno” di Simone Alenadri con Massimo Popolizio e Alessandro Haber. Dal 13 aprile, invece, Disney+ proporrà la serie tv tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”.