Elisa Isoardi, stop forzato per la conduttrice: “Ho dei giramenti di testa…”. Le sue condizioni – VIDEO

Elisa Isoardi pubblica una preoccupante storia Instagram che in queste ore sta facendo il giro del web: come sta la conduttrice.

Tra i volti più professionali e sorridenti dell’intero panorama televisivo c’è senz’altro lei, Elisa Isoardi. La showgirl, ex compagna di Matteo Salvini è ormai ferma ai box da troppo tempo, dal punto di vista lavorativo.

Fan e appassionati delle sue innate qualità di conduzione vorrebbero già domani vederla nelle vesti di come eravamo abituati un tempo. L’ultima apparizione a La ‘Prova del Cuoco‘ ha dato il là alla scoperta di nuovi orizzonti e peculiarità.

Non a caso e in particolar modo la domenica mattina, Elisa ci delizia con specialità culinarie di alta qualità. Un modo per rendere felici i fan e non far avvertire loro l’assenza forzata dal piccolo schermo.

Si spera d’altronde fosse soltanto una questione di tempo che separa il ritorno ufficiale della Isoardi nel settore che conta

Elisa Isoardi fa preoccupare tutti: la ‘Storia Instagram’ dal fiato sospeso

E’ un momento abbastanza complicato per Elisa Isoardi, ancora in attesa di una chiamata di alto prestigio nel mondo che un tempo l’apparteneva.

Se i tempi appaiono rigidi e tumultuosi dal punto di vista professionale, lo stesso vale per la privacy e in generale per le nuove e avverse condizioni di salute che sta attraversando.

La Storia Instagram lanciata qualche ora fa sta diventando virale e mette la conduttrice nelle condizioni di non poter fare a meno del proprio… letto. Gli occhi lucidi e un volto tetro e biancastro anticipano l’arrivo di un momento complesso.

I fan hanno rivolto il loro pensiero al nemico pandemico, ma la Isoardi ‘corregge il tiro’ e indica nel vaccino appena fatto i segni evidenti della sofferenza.

“Ho dei giramenti di testa…. ma sto bene. Tornerò presto!”. Questo è il messaggio d’incoraggiamento di Elisa che spegne le voci di un’eventuale situazione preoccupante e l’ingresso in un tunnel oscuro senza fine.