Ieri sera abbiamo visto il secondo appuntamento di Sanremo 2022: gli abiti della serata sono stati a dir poco magnifici, quali brand sono gli artefici di simili capolavori?

Il palco dell’Ariston ieri sera ha ospitato tredici artisti. La gara delle star della musica italiana non ha portato sui nostri schermi emozioni solamente legate alle doti canore dei cantanti in gara. Infatti, anche l’occhio ha avuto le sue soddisfazioni.

Da Emma ad Elisa, l’eleganza Made in Italy ha fatto sognare ancora una volta: originalità, contemporaneità e outfit ad effetto hanno caratterizzato la seconda serata di Sanremo 2022. Vediamo insieme quali brand hanno vestito i partecipanti al Festival.

Per la serata di ieri, il conduttore e direttore artistico del Festival ha optato per dei colori spezzati: una giacca in velluto melanzana con il bavero nero super brillante. Amadeus è stato vestito dallo stilista Gai Mattiolo. Complimenti!

La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2022 ha sfoggiato diversi outfit. Quello letteralmente più brillante l’ha riservato per il gran finale: Lorena Cesarini saluta il palco dell’Ariston con un dress rosso con spalline sottili e un cut-out laterale.

Nella lista degli outfit più memorabili dell’attrice, rientra anche il suo secondo cambio: un abito ricamato con paillettes all-over, una splendida creazione di Valentino by Pierpaolo Piccioli.

Gli outfit dei super ospiti della seconda serata

Per la sua prima volta sul palco di Sanremo 2022, l’attesissimo super ospite Checco Zalone sceglie un outfit minimal composto da giacca, collo alto e pantalone dritto con una fascia laterale lucida. Il tutto è firmato nientemeno che Giorgio Armani.

Altra super ospite della seconda serata del Festival della Musica Italiana è stata Laura Pausini. La cantante ha dato al pubblico la bellissima notizia che sarà lei, insieme a Mika e Alessandro Cattelan, a condurre gli Eurovision del 2022.

Per l’occasione, ha indossato un look total black molto elegante che ha esaltato la sua silhouette grazie ad una fascia lucente ton sur ton. Questo abito con la manica lunga e la linea a sirena è firmato Maison Versace.

Look total black anche per Arisa e Malika Ayane: alle due ospiti di Sanremo 2022 è stato riservato un momento dello show per presentare due possibili brani tra i quali dovrà essere scelto l’inno delle Olimpiadi di Cortina.

Malika Ayane indossa un tailleur dall’eleganza molto sofisticata firmato Giorgio Armani, invece Arisa è avvolta da un abito lungo con strascico che contrasta con il rosa dell’ultimo amatissimo hair style.

La moglie del conduttore non ne vuole sapere dei colori scuri: dopo il giallo della prima serata, Giovanna Civitillo sale sul palco dell’Ariston con un rosso accesso.

Sanremo 2022, i brand degli outfit dei cantanti in gara

A vestire il giovanissimo talento del 1993, ci ha pensato Susanna Ausoni. L’idolo della Gen Z ha calpestato il palco dell’Ariston con un look fresco, vivace e genderless firmato Diesel, con una forma quadrata dal colore rosa antico.

Non è la prima volta che vediamo Sangiovanni indossare questa tonalità.

I fan di Giovanni Truppi sanno bene che per il cantante non è nuovo un look del genere. Punta all’essenziale firmato Sempa e ormai la sua canotta è un simbolo distintivo.

Francesco Sarcina insieme alla sua band Le Vibrazioni, per debuttare nella seconda serata di Sanremo 2022 hanno optato per outfit Gaelle, tra i quali spicca la giacca con ricami brillanti.

Anche Matteo Romano si affida al gusto di Susanna Ausoni. Il suo completo comprende un blazer blu notte firmato Emporio Armano, una delle creazioni più contemporanee del brand.

Tutti i look della seconda serata di Sanremo 2022

Emma non ha saputo resistere alla tentazione di indossare un abito Gucci. Ispirandosi allo stile Old Hollywood, la cantante italiana ha mescolato uno stile sexy con uno stile punk. Per la sua esibizione indossa una creazione di Alessandro Michele appartenente all’ultima collezione: è un vestito in velluto con uno spacco molto profondo che lascia intravedere le calze a rete.

Anche i gioielli che le illuminano le pelle sono firmati Gucci.

La storica cantante italiana Iva Zanicchi, già tre volte vincitrice del Festival di Sanremo, è tornata in gara nell’edizione del 2022 privilegiando abiti maxi, sobri ed eleganti. Ieri ha debuttato con un look total black composto da casacca a tunica brillante e un trucco coordinato.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga si sono esibite con un look coordinato per il loro duetto. Questo stile Crudelia sulle tonalità del bianco e del nero ha rispecchiato perfettamente il loro brano Chimica.

La cantautrice 24enne ha scelto un top nero sotto un completo bianco, spezzato da un fiore rosso sull’occhiello. Invece, Rettore ha scelto una giacca a mantello bicolore indossata su dei pantaloni a zampa di Stefano De Lellis.

Non è una novità vedere Elisa in bianco. Infatti, la cantante italiana vinse il Festival nel 2001 con Luce: ha scelto questo colore portafortuna per debuttare nella seconda serata di questa edizione. Il vestito è caratterizzato dalle spalle scoperte e una scollatura sensuale molto profonda sulla schiena.

Il suo outfit (tanto l’abito quanto le ballerine che indossa ai piedi) è firmato Valentino ed è disegnato dallo stilista e amico della cantante Pierpaolo Piccioli.

Non poteva essere altrimenti: Elisa ha collaborato nell’uscita e nella promozione delle ultime collezioni della Maison.

Black and White o multicolor? Le differenze degli outfit della seconda serata di Sanremo 2022

Il finalista di Sanremo Giovani fa scatenare il pubblico sulle note di Sesso Occasionale. Debutta tra i big di questa edizione con un completo grigio chiaro oversize caratterizzato da una giacca con chiusura a nodo. Il suo outfit è una realizzazione di Maria Grazia Chiuri, stylist di Dior.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Fabrizio Moro si è esibito con un completo nero in cui spicca la giacca in velluto a doppia abbottonatura, resa più stravagante dai revers in raso lucido.

Nonostante il total black abbia prevalso in questa seconda serata, non mancano dei look stracolmi di colori allegri. E’ il caso di Aka 7even, che ha indossato un completo molto vivace firmato Stella McCartney abbinato a gioielli Pandora e scarpe Dr Martens.

Quello di Irama è stato uno degli outfit che ha fatto parlare di più. E’ selvaggio e stravagante: tanto apprezzato quanto criticato dal pubblico italiano.

Prevede dei pantaloni in pelle ed un pullover ad uncinetto firmato Givenchy sotto il quale il cantante non ha indossato nulla, lasciando scoperto il torace.

Irama ha completato il look con un eccentrico collier a catena.

Anche Highsnob e Hu hanno optato per il contrasto black and white. Il duo composto da Michele Matera e Federica Ferracuti si è esibito con dei completi monocromatici del brand Zegna.