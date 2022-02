La celebrity Stella Banderas, nota come la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, potrebbe diventare un’altra star del cinema. La giovane 25enne, inoltre, è la sorellastra di Dakota Johnson e la nipote di Tippi Hedren, due importantissime attrici.

Una famiglia di artisti, quella della giovane Stella Banderas. La nota ragazza, ultimamente è molto affascinata dal mondo cinematografico, un mondo che lei stessa vorrebbe cominciare realmente a vivere. L’aspirante attrice, possiede una rubrica su Vanity Fair Spagna e nel 2021, ha presentato in anteprima il musical Company, in cui ha lavorato insieme a suo padre.

Il profilo social della Banderas, conta circa 184MILA followers. Nonostante la sua notorietà, Stella è una ragazza davvero riservata, di fatti, sono poche le foto pubblicate da lei su Instagram. Tuttavia, l’ultimo scatto pubblicato dalla giovane, ci mostrerebbe il suo reale potenziale da It girl. Si tratta di una foto scattata per lo show Dior Haute couture Primavera Estate 2022 al Museo Rodin.

Lo scatto postato dalla celebrity Stella Banderas

Stella Banderas in tutto il suo splendore, la giovanissima it girl, posa per l’importante brand Dior: “Pre Dior haute couture show with Vogue Spain”, cosi scrive la bellissima Banderas nella didascalia del suo post. Passiamo all’outfit indossato nella foto, la ragazza sfoggia un maglione a collo alto nero, una giacca e una gonna di colore rosso; particolare anche il dettaglio indossato dalla ragazza, una collana di medaglie e diamanti.

Un’altro pezzo forte del suo look, sembrerebbe essere la preziosa borsa Lady Dior che possiamo notare nel terzo scatto del contenuto pubblicato. Insomma, l’elegante Stella Banderas, sembrerebbe trovarsi a suo agio sotto i riflettori.

La giovane artista, starà davvero seguendo la carriera di tutta la sua famiglia? Molti dei sostenitori della star, notano in lei una grandissima somiglianza con la nonna Tippi Hedren: un’attrice incredibile negli anni ’60, ricercatissima da molti autori e registi, una delle icone del cinema più importanti di quei tempi.

