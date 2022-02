Charlene di Monaco sfigurata: rivelazioni da brividi. Sale la preoccupazione

Le condizioni su Charlene di Monaco continuano a preoccupare. Dal presunto dimagrimento allarmante, alla possibile sindrome di Rebecca, spunta un nuovo retroscena da brividi.

Il ricovero di Charlene di Monaco non è giunto al termine, come tanto sperava la sua famiglia. Il marito Alberto e i gemellini Jacques e Gabrielle dovranno aspettare ancora per poter abbracciarla. Da tempo colpita da una misteriosa malattia, ha trascorso 8 mesi in Africa, suo continente natale, per poi ritornare al principato, ma ripartendo subito.

Da dicembre si trova nella clinica svizzera Kusnacht Practice, specializzata nelle dipendenze, dove ha trascorso il Natale tutta sola lontano dai suoi affetti. Tuttavia non sono mancate le visite del marito e dei figli: il principe avrebbe affittato una villa in loco per poterla andare più spesso a trovare.

In queste settimane le sue condizioni hanno catalizzato l’attenzione di tutti: dalla fuga di notizie sull’ipotesi di come sia colpita dalla Sindrome di Rebecca e di quanto sia dimagrita, arrivando a pesare 46 kg, si apre un altro scenario preoccupante.

Charlene di Monaco: scenario sulla sua salute da brividi

Secondo le ultime indiscrezioni, i problemi di salute di Charlene di Monaco sarebbero di natura otorinolaringoiatrica. La reale avrebbe infatti contratto un’infezione, a seguito di un intervento chirurgico sfociato in un risultato allarmante: il suo bel viso ne sarebbe rimasto sfigurato.

La preoccupante ipotesi è stata diffusa da Pilar Eyre, reale spagnola, poi ripresa sul magazine Lecturas e di seguito dal Daily Mail. Questa avrebbe svelato come il volto della principessa sarebbe stato minato da questo intervento, determinandone la sua sparizione negli ultimi mesi.

Rientrata a Monaco dall’Africa, dove avrebbe subito diverse operazioni a causa dell’infezione insorta, a novembre sarebbe rimasta una settimana al principato, senza mai togliersi la mascherina, per poi ripartire alla volta Dubai per sottoporsi a un altro intervento e di seguito in Svizzera.

L’ipotesi sfaterebbe così quelle in merito alla sua dipendenza da sonniferi e della sua crisi matrimoniale con Alberto nonché i dissapori a Palazzo Grimaldi con la cognata, Carolina di Monaco. In ogni caso nessuna conferma ufficiale di questo scenario che rende ancora più intricato l’enigma su cosa stia veramente affrontando l’ex nuotatrice.