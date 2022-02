“Dito nella…” Sabrina Salerno scatena commenti a luci rosse: la FOTO è qualcosa di unico

Sabrina Salerno si sbilancia su Sanremo nel suo ultimo post Instagram, ma i fan notano ben altro: la bellezza della cantante la fa come sempre da padrona

Se l’anno scorso la meravigliosa Sabrina Salerno era al fianco di Amadeus sul palcoscenico più importante d’Italia, ad oggi la situazione è diametralmente capovolta. L’artista, che si sta godendo il Festival di Sanremo comodamente dal divano di casa, sembra però partecipare con estrema gioia alla 72esima edizione della gara canora.

Proprio oggi, nella didascalia dell’ultimo post Instagram, la Salerno ha voluto svelare al pubblico chi sono le artiste da lei preferite. I followers, nell’osservare i due meravigliosi scatti, non si sono trattenuti dall’esprimerle i loro apprezzamenti più sfrenati. La visuale è davvero estrema e manderebbe in tilt chiunque!

Sabrina Salerno scatena commenti a luci rosse: la FOTO è qualcosa di unico

Sabrina Salerno sta partecipando con entusiasmo alla settimana sanremese inaugurata lo scorso martedì, nonostante non sia tra le protagoniste della corrente edizione del Festival. Eppure, anche dal divano di casa propria, l’artista non manca di commentare assieme ai fan le performances dei concorrenti in gara.

Tramite l’ultimo post di Instagram, la Salerno ha voluto far sapere al suo pubblico i nomi delle due artiste che hanno catturato la sua attenzione. “Una questione di Chimica chimica Chi-chi-chi-chi-chi-chi… Donatella Rettore e Ditonellapiaga le mie preferite !!!!“, ha scritto Sabrina, citando il ritornello del brano sanremese.

Gli utenti, posti di fronte a due sensazionali selfies, non si sono di certo trattenuti dal commentare. Nella seconda foto, in particolare, tutta la sensualità di Sabrina è clamorosamente valorizzata, mediante una scollatura che definire audace è davvero riduttivo. Il post, nel giro di pochi secondi, è stato sommerso di likes e commenti. Un fan, in particolare, si è letteralmente spinto oltre ogni limite.

“Dito nella…scollatura“, ha scritto il seguace della cantante, rimasto di stucco di fronte al secondo scatto della compilation. La Salerno, come di consueto, ha trovato il modo di far parlare di sé.