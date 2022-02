Momenti di tensione durante la puntata odierna de “La vita in diretta”: Alberto Matano, collegatosi con Giovanna Civitillo, non è riuscito a contenere l’agitazione

Da circa tre giorni, nei salotti televisivi non si parla d’altro che della corrente edizione del Festival di Sanremo. Alberto Matano, con la sua schiera di opinionisti, non manca di collegarsi continuamente con Giovanna Civitillo, sua inviata nell’ambito della kermesse canora.

Quest’oggi, l’argomento centrale del talk show era la classifica generale dei 25 Big in gara. Anna Pettinelli, in merito al primo posto di Elisa, sembrava non avere dubbi: “oggi Mahmood e Blanco sono arrivati quinti nella Top 50 globale, sono destinati a scavalcarla“.

In seguito, Alberto Matano ha dato la linea a Giovanna Civitillo, che si trovava proprio di fronte alla porta di Drusilla Foer. Nel giro di pochi minuti, la situazione in studio si è fatta più tesa che mai. Scopriamo nei dettagli che cosa è accaduto a “La vita in diretta”.

Alberto Matano, la tensione sale durante la diretta: “sfonda la porta!”. Accade l’inaspettato

Nella puntata odierna de “La vita in diretta” è accaduto davvero di tutto. Durante il primo blocco del talk show, Alberto Matano e i suoi opinionisti hanno discusso in merito alla classifica del Festival di Sanremo. Gli ospiti, in via del tutto eccezionale, hanno concordato sul fatto che la canzone di Mahmood e Blanco, “Brividi“, sia il brano più forte dell’attuale edizione.

In seguito, Matano si è collegato con Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e inviata de “La vita in diretta”. Quest’ultima, che si trovava al di fuori del camerino di Drusilla Foer, ha tentato di carpire alcune informazioni rispetto alla puntata di stasera. Il personaggio, frutto della fantasia del fotografo Gianluca Gori, non mancherà di dividere l’opinione pubblica.

Giovanna, che ha avuto modo di interagire con Drusilla/Gianluca attraverso la porta, ha tentato di varcare la soglia del camerino per mostrare al pubblico di Rai 1 il suo volto. “Ma sei impazzita? Con tutto quello che spendo per sembrare una fxxa pazzesca tu mi vuoi riprendere così?“, ha scherzato la Foer, impedendo alla Civitillo di entrare nel camerino.

Il conduttore, di fronte all’esilarante siparietto, ha tentato di incitare Giovanna al meglio delle proprie potenzialità. “Sfonda la porta Giovanna! Coraggio!“, ha esclamato Matano, in uno stato di crescente eccitazione. Fortunatamente, le acque si sono calmate nel giro di pochi secondi, senza il bisogno che il camerino della Foer venisse varcato con la forza.

Le aspettative, con il proseguire della gara canora, si alzano sempre di più. Amadeus, assieme alla sua troupe di co-conduttrici, non mancherà di soddisfare il suo affezionato pubblico.