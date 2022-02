Ex dipendente comunale trovato senza vita in casa: a lanciare l’allarme il fratello

Grave lutto per la comunità di Moriago della Battaglia (Treviso), ex dipendente comunale trovato morto dal fratello: addio a Claudio della Gasperina.

Si è improvvisamente spento all’interno della sua abitazione un uomo di 64 anni molto stimato e conosciuto dalla sua comunità, quella di Moriago della Battaglia (Treviso), dove aveva lavorato come dipendente comunale.

A trovarlo privo di vita il fratello che ha lanciato subito l’allarme, ma purtroppo era ormai troppo tardi. L’uomo viveva solo dopo la scomparsa della madre. L’intera città ed il Sindaco hanno espresso parole di cordoglio.

Moriago, morto Claudio della Gasperina amato dipendente comunale



Si chiamava Claudio della Gasperina ed aveva 64 anni la cui maggior parte trascorsi a servire la sua comunità con impegno e dedizione in qualità di dipendente comunale. Da quando era in pensione aveva deciso di dedicarsi alle sue passioni, la fotografia ed il montaggio video. Purtroppo, però, il destino ha avuto per lui altri piani.

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 febbraio, si è improvvisamente spento nella sua casa di Moriago della Battaglia (Treviso), dove viveva solo da quando sua madre era scomparsa. A rinvenire il corpo privo di vita – riporta la redazione de Il Gazzettino– suo fratello Gian Mosè, il quale vive nella casa accanto. Immediata la chiamata al 118. Purtroppo però al loro arrivo i sanitari nulla hanno potuto per salvare la vita al 64enne, dovendone constatare il già avvenuto decesso.

La morte di Claudio della Gasperina ha sconvolto l’intera comunità del paese che per anni ne aveva apprezzato la professionalità e gentilezza. Un uomo riconosciuto da tutti come gentile e disponibile, nonché dedito al proprio lavoro.

La Pro loco di Moriago, tramite un post sui propri profili social, ha voluto ricordarlo omaggiandolo con affettuose parole: “Oggi Moriago ha perso un pezzo di storia. La tua bontà, la tua disponibilità e la tua gentilezza mancheranno a tutti. Come dimenticarti… Non mancavi mai nelle varie manifestazioni e nei vari eventi perché tu riprendevi sempre tutto.”.

Claudio della Gasperina lascia il fratello, la cognata ed i suoi nipoti i nipoti Christian, Massimo, Mirco e Marco.