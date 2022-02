Paola Di Benedetto, presentatrice rivelazione al “PrimaFestival”. La sua bellezza incanta i telespettatori: l’outfit della seconda serata è seducente e raffinato

In pochissimo tempo la carriera di Paola Di Benedetto ha spiccato il volo verso il successo. Prima l’esordio come modella, con la partecipazione a diversi concorsi di bellezza, fino a Miss Italia. La visibilità televisiva le permette di essere selezionata come “Madre Natura” per il celebre programma “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” condotto da Paolo Bonolis, opportunità che si rivela fatale per l’aspirante conduttrice.

Scelta come concorrente della tredicesima edizione dell’“Isola dei Famosi“, è al “Grande Fratello Vip” che raccoglie maggiore consensi da parte dei telespettatori. L’apprezzamento del pubblico è tale da farle conquistare la vittoria del primo posto, al quale segue una prima esperienza da presentatrice per “Disconnessi On The Road“.

Ancora una volta dimostra il suo talento, ottenendo così la conduzione di “Hot Factor” e “Ante Factor” per l’ultima edizione del talent show. Un ruolo che riveste con evidente competenza, anticipando così il grande ingaggio per la Rai. In occasione del Festival di Sanremo, Paola Di Benedetto presenta il “PrimaFestival” con eleganza e simpatia.

Paola Di Benedetto: l’outfit della seconda serata

Si tratta di un team brillante e vincente quello che si occupa della conduzione del “PrimaFestival” insieme a Paola Di Benedetto. Affiancata dalla giornalista Roberta Capua e da Ciro Priello, comico e attore componente dei “The Jackal“, ha stupito il pubblico nella fase introduttiva del Festival di Sanremo.

Elegante e spontaneamente disinvolta, la presentatrice affronta l’esperienza con sicurezza e capacità di intrattenimento. Non passa in secondo piano la sua travolgente bellezza, che ad ogni puntata incanta i telespettatori attraverso look raffinati e seducenti. Dopo aver sfoggiato nella prima serata una magnetica jumpsuit nei toni del blu scintillante, opta per un abito nella seconda serata del Festival.

Sceglie la classicità del nero per il look affatto scontato, che sottolinea la sua strepitosa silhouette senza bisogno di osare. La particolare scollatura del mini dress esalta con sobrietà le curve della conduttrice, ma sono le gambe ad essere protagoniste, dove spiccano le décolleté fucsia, il vero punto focale dell’outfit.

Il responso del pubblico è più che positivo, come si comprende dai commenti ammirati che seguono il post condiviso su Instagram da Paola Di Benedetto: “Bellissima, solare e brillante: perfetta“, “Bellezza e bravura“, “La numero 1“.