Nota celebrità di Tik Tok, 22 anni, uccisa a coltellate: cosa è successo

La nota star del web, il giovane Luca Pisciotto, 22 anni, è stata accoltellata a morte dall’ex compagno della madre.

Non ce l’ha fatta Luca Pisciotto, ragazzo di appena 22 anni. La nota celebrità del web, in particolare di Tik Tok – la piattaforma amata da giovani e giovanisimi – è stata uccisa con una coltellata alla gola mentre tentava di difendere sua madre dalla violenta aggressione dell’ex compagno, lo stesso uomo che ha posto fine alla sua vita. L’omicidio è avvenuto mercoledì 2 febbraio nel quartiere di Jupill, a Liegi, Belgio.

Tenta di difendere la madre: la coltellata mortale alla gola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTBF Info (@rtbfinfo)

Luca Pisciotto, conosciuto sul web come Luca Itvai, appena 22 anni, era amatissimo sulla piattaforma social TikTok. La nota star di Internet vantava un largo seguito, oltre 1,5 milioni di follower, e intratteneva ogni giorno il suo pubblico con video e canzoni di tendenza. Il suo bacino d’utenza stenta a credere a quello che è successo: la tragedia si è consumata questo mercoledì 2 febbraio, mentre il giovane stava tentando di difendere la madre dall’aggressione da parte dell’ex marito. Il tentativo gli è costato la vita: Luca è stato accoltellato a morte dall’uomo; un colpo mortale alla gola lo ha steso a terra senza lasciargli scampo.

L’indagato, Pietro R. si è dato alla fuga, ma la latitanza è durata poco: l’uomo si è in seguito presentato alla caserma di Liegi, in Belgio, ed è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di omicidio volontario. Stando alle prime ricostruzioni riportate dalla polizia locale, negli attimi antecedenti al delitto, la vittima, proveniente da Agrigento, è intervenuta in una acceso diverbio tra la madre e l’ex compagno, che la stava strangolando. Il giovane ha ricevuto diverse coltellate, di cui una fatale alla gola. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma vani i tentativi di rianimazione: Luca è stato dichiarato morto sul posto.

Il volto dell’accusato è già noto alle forze dell’ordine per altri reati e episodi di violenza. La polizia ha avviato le indagini e la perquisizione della sua abitazione.