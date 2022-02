Sanremo 2022. Amadeus non ci crede: tutto cambia e il pubblico impazzisce. Raggiunto un risultato inaspettato

Festival di Sanremo 2022. Cosa dicono i dati auditel della quarta serata della kermesse canora e come sono andati gli altri programmi? Scopriamo insieme i risultati

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 4 Febbraio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Rai Uno ha proposto la quarta serata della 72esima edizione del “Festival di Sanremo” presentata da Amadeus affiancato dalla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta. La puntata è stata dedicata alle cover e ai duetti con colleghi celebri dei concorrenti in gara. Rai Due ha trasmesso il film di fantascienza “Le ultime 24 ore” del 2017 con Ethan Hawke, Xu Qing, Paul Anderson, Jenna Upton. Su Rai Tre è andato in onda l’acclamato film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” con protagonisti Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage.

Canale 5 ha risposto con la spassosa commedia con Frank Matano diretta da Luca Miniero insieme a Cristiana Capotondi e Pasquale Petrolo (Lillo) dal titolo “Attenti al Gorilla”. Su Italia 1 ancora appuntamento con il grande cinema; è andato in onda “Ancora auguri per la tua morte” (genere horror). Su Rete Quattro il programma di approfondimento “Quarto grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sanremo 2022. Ascolti tv del 4 Febbraio 2022: com’è andata la quarta serata del Festival in termini di auditel?

La quarta serata di Sanremo 2020 ottenne i seguenti dati di ascolto per poi calare nella seconda parte: 12.674.000 spettatori (share 52,32%) con una media totale di 9.504.000 spettatori (share 53,3%). Nel 2021 si registrarono 11.115.000 spettatori con il 43.3% di share nella prima parte con una media totale di 8.014.000 gli spettatori, segnando il 44.7% di share.

La quarta serata del Festival 2022, invece, ha interessato 11.378.000 spettatori pari al 60.5% di share in media. Durante la prima parte si sono toccati 14.731.000 spettatori con il 59.18%. Meglio anche rispetto alla sera precedente.

Al secondo posto troviamo “Attenti al Gorilla” con 1.098.000 spettatori con uno share del 4.29%.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Tre: “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” – 494.000 spettatori (1.89% di share).

Rete Quattro: “Quarto grado” – 948.000 spettatori (4.45% di share).

Italia 1: “Ancora auguri per la tua morte” – 456.000 spettatori pari all’1.73% di share.

Tv8 : “4 Ristoranti” – 176.000 spettatori (0.7% di share).

La7: ” Propaganda Live Best” – 366.000 spettatori con l’1.64% di share.

Nove: “I Migliori Fratelli di Crozza” – 365.000 spettatori pari all’1.6% di share.