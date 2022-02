“E mentre guardi Sanremo..” Nunzia De Girolamo la sorpresa che le cambia la serata, lei è bellissima – VIDEO

Stupore e meraviglia per Nunzia De Girolamo: la diretta dal Festival, per lei, non è mai stata così sconvolgente. Cosa sta succedendo?

Un accadimento del tutto inatteso in diretta dal palco dell’Ariston ha lasciato sbigottita la celebre conduttrice ed opinionista di origini partenopee, Nunzia De Girolamo. La nata sotto il segno della Bilancia, dopo aver scoperto quanto segue, non ha potuto fare a meno di propagare velocemente la notizia in rete con tutti i mezzi necessari. Fra questi, in primis, un video illustrativo della situazione.

A seguito della sua esperienza in politica, la conduttrice classe 1975 è divenuta, a partire già da ben quattro annualità, una delle protagoniste più amate del piccolo schermo. Impegnata ai suoi inizi con la trasmissione di “Non E’ L’Arena“, e al momento con quella di “Piazza Pulita” nei panni di opinionista su La7, Nunzia continua nel mentre a far sperare i suoi molteplici spettatori nel ritorno della sua parentesi televisiva per eccellenza.

“E mentre guardi Sanremo” Nunzia De Girolamo la sorpresa che le cambia la serata – VIDEO

Nunzia De Girolamo: la sorpresa- VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tomaso Trussardi e Aurora, dopo la separazione il dettaglio che dice tutto: “Continuo a usare..”

Il tutto si è svolto soltanto poche ore fa. Quando, la nota conduttrice, ha preferito immortalare l’inattesa ed emozionante parentesi apparsa dinanzi ai suoi occhi in un contenuto video, da postare sul suo profilo Instagram. Durante le dinamiche della terza serata al “Festival Di Sanremo”, la paladina di “Ciao Maschio” ha potuto ammirare, tra una parentesi dello show e l’altra, le principali caratteristiche di un inserto interamente dedicato alla sua persona quanto al suo ritorno sul primo canale Rai.

Il nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, difatti, è stato confermato per il prossimo 12 febbraio. E sembrerebbe promettere di accompagnare i suoi telespettatori, già dai primi istanti del suo artistico annuncio, con innumerevoli sorprese. Questa annualità appena battezzata potrebbe essere, per molti versi, ancor più interessante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta ha occhi solo per lui: “Il migliore che potessi desiderare” – FOTO

Durante le prove tenutesi nella serata di ieri, Nunzia, ha desiderato inoltre donare alcuni spoiler a riguardo ai suoi follower in rete. Il prossimo sabato presiederà alla trasmissione una delle icone di questa settantaduesima edizione del Festival. “Un’artista raffinata e dal cuore grande“. Ovvero: Drusilla Foer.