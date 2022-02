Tomaso Trussardi parla di Michelle ma anche della figlia Aurora. La verità su com’è il loro rapporto oggi dopo l’addio alla mamma

Sono passati un po’ di giorni ormai dall’annuncio ufficiale della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi eppure se ne continua a parlare. In cerca di un particolare, di qualche dettaglio che possa chiarire le cose e soprattutto in attesa che la conduttrice Mediaset dica qualcosa.

Lei ha scelto di non toccare l’argomento, vivendo questo momento lontano dai riflettori. Il suo ex marito, invece, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tomaso ha ammesso che Michelle “rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa”.

Dopo 10 anni trascorsi insieme il rampollo della nota famiglia di stilisti ammette che insieme a lei è cresciuto dal punto di vista umano e professionale. Ma nelle sue parole c’è spazio anche per Aurora, la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti che Tomaso ha visto crescere.

Tomaso Trussardi e Aurora, in che rapporti sono? La verità

“La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia” così Tomaso Trussardi ha spiegato lo stato d’animo attuale che si sente in famiglia, quella che aveva costruito con Michelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Sara Croce, spunta il VIDEO del suo esordio in tv. Accadde qualcosa di inaspettato: “copriti il sedxxe”

Ma la separazione è stata decisa soprattutto per tutelare le loro figlie, Sole e Celeste che meritano dei genitori presenti e che vadano d’accordo. Oggi Tomaso e Michelle, in questa nuova veste, lo sono.

Ma in tutta questa storia c’è anche un’altra figlia, quella di Michelle ed Eros, Aurora. Come sono i rapporti oggi tra la giovane e Trussardi? Il rampollo ha parlato anche di questo al Corriere della Sera spiegando che con lei, che ha conosciuto quando aveva solo 16 anni, ha cercato di porsi come un amico e un fratello maggiore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Guendalina Tavassi mangia schifezze ma non ingrassa: il suo segreto di bellezza è solo uno: “lo faccio più volte a settimana”

Ha riconosciuto che, di certo per Aurora, non è stato facile accettare la sua presenza e che negli ultimi tempi i rapporti si sono raffreddati. Di questo Trussardi è dispiaciuto: “Mi auguro che tutto si sistemi – ha sottolineato – Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno”.