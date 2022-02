La comica toscana per le sue interviste a Radio Monte Carlo ha dato voce ad alcuni dei personaggi più seguiti della tv e dei social, le foto hanno fatto impazzire tutti.

Si tratta di uno dei personaggi del momento, conduttrice di Real Time con il programma “Drag Race Italia” accanto ai colleghi Priscilla e Tommaso Zorzi. Chiara Francini è una conduttrice di enorme capacità e bellezza anche se la prima cosa che emerge di lei è la comicità ad alti livelli che con il suo accanto spiccatamente toscano traspare ancora di più ad ogni battuta.

Lei è stata insignita anche del ruolo di speaker di Radio Monte Carlo in questa nuova edizione del “Festival di Sanremo” con l’esoso compito di intervistare chi transita dalla città per porgere con la sua innata autoironia quesiti inaspettati e irriverenti.

Nell’ultimo post social che la Francini ha pubblicato la vediamo in compagnia di quattro volti amatissimi della tv e dei social. Vediamo di chi si tratta e l’outfit scelto per l’occasione.

Chiara Francini sembra un meme, i fan sono impazziti per il suo look

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Come didascalia accanto al post leggiamo “SANREMO DAY: scozzesi, Borghesi, Costantini, Clio, e amiche Dilette❤️”.

Ebbene sì, in sua presenza ieri per l’appunto Diletta Leotta, Alessandro Borghese, ClioMakeUp e Costantino della Gherardesca che si sono confidati con lei e hanno rivelato chi sono i loro artisti preferiti in gara.

Francesca ha optato per un abito della collezione di Paolo Isoni, stilista emergente che ha scelto la comica come sua musa, e gioielli di Crivelli composti da collanine, anelli e orecchini a forma di cuore super colorati.

L’abito utilizzato rispecchia perfettamente il suo spirito giocoso: spalline rinforzate, vita stretta e tessuto scozzese sulle tinte del fucsia e viola, calze lilla e décolleté lucide che la fanno apparire come un confettino tutto da mordere. I fan sono impazziti nei commenti, lei gioca con le pieghe del tessuto e lo solleva mostrando gambe toniche e curve perfette.