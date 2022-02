Diletta Leotta ha occhi solo per lui: “Il migliore che potessi desiderare” – FOTO

Diletta Leotta si lancia in una dedica speciale su Instagram, ecco il protagonista dei suoi pensieri: il messaggio carico d’amore

Il richiamo del Festival di Sanremo è stato irresistibile per Diletta Leotta. Due anni dopo essere stata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, la splendida siciliana sta seguendo la kermesse per ‘Radio 105‘, impegnata in giorni davvero intensi.

Il suo ‘diario’, fatto di tanti post e stories su Instagram, racconta di una Diletta che segue con grande passione l’evento, felice di poter essere tra coloro che raccontano uno degli appuntamenti imperdibili del panorama del mondo dello spettacolo italiano.

La conduttrice radiotelevisiva siciliana è ormai un personaggio a tutto tondo e raccoglie come sempre complimenti da parte degli ammiratori per la sua professionalità, ma anche per eleganza e fascino innegabili. Inevitabile che si parli di lei anche a livello di gossip. E ci si chiede: chi c’è nel suo cuore dopo la fine della storia con Can Yaman?

Diletta, a modo suo, da una risposta piuttosto precisa agli ammiratori di Instagram con un post che svela tutto l’amore per una persona in particolare.

Diletta Leotta, bellissima e in compagnia della persona più importante della sua vita

L’uomo che occupa i suoi pensieri in questo momento è il fratellastro Mirko Manola. C’è un rapporto davvero molto stretto tra loro e Diletta, in occasione del suo compleanno, gli fa una dedica estremamente toccante:

E’ vero, i fratelli non si scelgono ma tu sei il migliore che potessi desiderare! Auguri vecchietto

Sorriso radioso per Diletta, più bella ed elegante che mai, che nello scatto insieme a Mirko mette in mostra la consueta sensualità. E infatti, inevitabilmente, molti dei commenti dei followers si concentrano su di lei.

Come sempre, la Leotta strappa applausi. Ormai si può considerarla a buon titolo la più amata dagli italiani, appassionati di calcio e non.