Elisa e quello che non ti aspetti. Il racconto del suo passato turbolento

Elisa è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Le sue esibizioni a Sanremo stanno conquistando tutti. Ma ci sono cose del suo passato che non tutti sanno e lei ha deciso adesso di raccontarle

Elisa Toffoli, conosciuta solo come Elisa, è tra le cantanti italiane più amate, anche a livello internazionale. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston dove si è esibita con il brano O forse sei tu. Già dalla prima esibizione la cantante ha conquistato il cuore del pubblico e nella seconda serata della kermesse si è piazzata al primo posto della classifica generale. Adesso c’è grande attesa per la quarta serata del festival, la serata delle cover, dove lei si esibirà sul palco insieme alla ballerina Elena d’Amario.

Elisa ha iniziato la sua carriera nel 1996, ma ha raggiunto la grande fama nel 2001, anno in cui vinse il festival di Sanremo con la canzone Luce (tramonti a nord est). Una carriera la sua, ricca di successi e traguardi. Non solo sul piano lavorativo ma anche per quanto riguarda la vita privata. Elisa è infatti felicemente sposata con il suo chitarrista Andrea Rigonat, dal quale ha avuto due splendidi bambini Emma Cecilie e Sebastian. Quello che non tutti conoscono però, è il passato della cantante che non è stato dei più facili.

Elisa e il suo passato difficile. Tra il bullismo e il burrascoso rapporto col padre

Dietro il grandissimo successo di Elisa, si cela un passato non proprio sereno. La cantante ha dovuto affrontare molti periodi difficili nella sua vita e situazioni poco piacevoli. Raccontandosi ai microfoni di Radio Due, Elisa ha confessato di aver subito del bullismo quando era ancora una ragazzina e la cosa la ha molto segnata. Inoltre Elisa ha raccontato di aver avuto un rapporto burrascoso con il padre. Lui aveva un’altra famiglia e con lei il rapporto era sempre più debole. Il papà è venuto a mancare molti anni fa e da allora, la cantante ha affermato di essere riuscita a recuperare un rapporto con la seconda famiglia di lui.

Un passato dunque sicuramente non semplice quello della Toffoli. Grazie alla sua grinta e alla sua musica è però riuscita a superare sempre tutto e a diventare la grande artista che conosciamo oggi.