Malika Ayane e Cesare Cremonini hanno avuto una relazione che non ha avuto un lieto fine: perché si sono lasciati?

Malika Ayane è stata una delle ospiti nella seconda serata di “Sanremo 2022” e come sempre è stata impeccabile sia per il talento che per l’eleganza.

Qualcuno non lo ricorderà, ma la cantante ha avuto una relazione con il collega Cesare Cremonini, anche lui ospite al Festival presente al terzo appuntamento. I due hanno vissuto una storia breve ma intensa, è durata un anno e poi si sono lasciati.

Malika Ayane e Cesare Cremonini, la rivelazione della cantante

Era il 2009 quando Malika Ayane e Cesare Cremonini uscirono allo scoperto e fecero impazzire i fan che facevano il tifo per la coppia dell’anno. La favola però non ha avuto un lieto fine, ma oggi i due sono riusciti a mantenere un rapporto di stima e affetto. Lo ha riferito la cantante in un’intervista rilasciata ad Oggi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Meritavi Sanremo”. Caterina Balivo: le FOTO dello stretching di prima mattina sono un colpo al cuore: show di meraviglia

Ha anche spiegato qual è stato il vero motivo della rottura, affermando: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire – ha raccontato – Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino. E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito appunto come un bambino”.

Dopo la sua dichiarazione in tanti hanno criticato le parole di Malika che sui social ha replicato spiegando di non aver mai pensato che Cremonini fosse un bambino ma un uomo stupendo. Solo che tra loro non avrebbe potuto funzionare e ha ironizzato: “Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Emma nei guai? Il video con i carabinieri spiazza i fan: “Mi sa che sono fott**a”

C’è una cosa che però accomuna i due artisti: la passione per la musica. Le loro canzoni sono energia pura e le loro voci uniche e inimitabili. Lo stile elegante e di classe per lei, il pop favoloso per lui.