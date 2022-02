“Meritavi Sanremo”. Caterina Balivo: le FOTO dello stretching di prima mattina sono un colpo al cuore: show di meraviglia

Caterina Balivo ha trovato nuova linfa creativa sui social network. Lontana dalla tv ma non dal cuore dei fan che la sommergono di commenti entusiasti e anelano di rivederla in un nuovo progetto

“Meritavi Sanremo” – scrive un ammiratore tra le migliaia di commenti che giungono all’indirizzo di Caterina Balivo sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Forse la frase è stata dettata dal profondo desiderio di rivedere la genuina presentatrice televisiva nuovamente sul piccolo schermo. Sono passati, infatti, due anni dall’ultimo progetto personale di Caterina Balivo, classe 1980. L’ultimo risale al programma di Rai 2 “Vieni da me”, interrotto nel 2020. In concomitanza della propagazione della pandemia da Coronavirus, la conduttrice annunciò di voler prendere un periodo di pausa dal lavoro e dedicarsi con più attenzione alla propria famiglia composta dal marito, il manager finanziario Guido Maria Brera (sposato con rito civile a Capri nell’agosto 2014), e i loro due figli, Guido Alberto (nato nel 2012) e la piccola Cora (nata nel 2017).

Caterina Balivo: i fan, entusiasti, non perdono occasione di omaggiarla sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Se siete in astinenza dalla presenza di Caterina Balivo sugli schermi televisivi non dovete preoccuparvi, avrete sicuramente modo di essere sempre aggiornati sulle novità riguardo la famosa presentatrice partenopea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Immensamente perfetta” Miriam Leone, la FOTO in camera da letto è qualcosa di poetico e sensuale

Dal prossimo 11 febbraio, infatti, la ritroveremo in onda su Rai Uno nuovamente nelle vesti di giudice della prossima edizione del programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato”.

Ad affiancarla in questo compito ci saranno Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Grande attesa per il terzo capitolo del format che vede personaggi famosi che si celano dietro l’identità delle maschere in gara.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Quando diventi mia moglie” Alice De Bortoli in bianco è irresistibile: i fan in estasi

Quasi quotidianamente incanta il popolo del web, pubblicando con frequenza post entusiasmanti che aprono uno scorcio sulla sua intimità, sulla famiglia, le passioni, hobby e viaggi, trasformandosi in una vera e propria moderna influencer.

Le immagini più recenti la vedono intenta negli esercizi di risveglio muscolare del mattino, del sano streching per mettersi in moto. “Sei lo spettacolo più bello che si possa vedere” – acclama un fan davanti a questo spettacolo di semplicità.