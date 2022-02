Guai per Francesco Totti, parla l’amante: “Sono stata minacciata”

Nuove e scottanti rivelazioni sul caso del presunto tradimento di Francesco Totti. Dopo anni la situazione torna a galla. Questa volta è l’ex amante a parlare di quanto accaduto

Francesco Totti rischia di finire in guai seri questa volta. Sono trascorsi anni da quel presunto tradimento, avvenuto nel 2005, poco dopo le nozze con Ilary Blasi. Sulla questione però, non era mai stata fatta del tutto chiarezza e la storia era finita nel dimenticatoio.

Oggi la storia del tradimento è tornata a galla, grazie a delle inaspettate rivelazioni proprio da parte di quella che sarebbe stata l’amante del capitano della Roma. Di chi stiamo parlando? Della showgirl Flavia Vento. Il suo nome era già venuto fuori in passato, a causa di alcune indiscrezioni dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che aveva portato alla luce il tradimento creando non poco scompiglio in casa Totti. Finora la Vento aveva spontaneamente scelto di non parlare di quanto accaduto in quegli anni; ma oggi ha deciso di rompere il silenzio.

Flavia Vento su Francesco Totti: “Tutti sapevano…”

Nel 2005 la coppia Francesco Totti – Ilary Blasi era da poco convolata a nozze e Ilary era incinta del loro primo figlio. Il capitano dell’A.S Roma proprio in quel periodo, avrebbe tradito la moglie con la showgirl Flavia Vento. All’epoca si trattava solo di rumors che non hanno mai avuto una conferma definitiva. Sulla questione, ai tempi, speculò molto Fabrizio Corona che avrebbe spinto la Vento a confermare l’accaduto. Lei era molto restia ad affermare di essere stata l’amante di Totti soprattutto perchè sapeva che Ilary era incinta e quindi stava vivendo una situazione molto delicata. Nonostante tutto però, ha ammesso, “tutta Roma sapeva.”

Oggi però la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutto quello che avvenne in quel periodo. Ritorsioni, ricatti e quant’altro. “Sono stata minacciata” ha raccontato. Pare che alla soubrette fosse stato vietato di parlare dell’argomento perchè i fan di Totti non apprezzavano quanto accaduto.