Alice De Bortoli sorprende i fan con degli scatti mozzafiato, la sua bellezza supera ogni limite ed il web impazzisce

Classe 2003, direttamente da Treviso, Alice De Bortoli è un influencer che sta cavalcando l’onda del successo. Seguita da due milioni di follower sa come attirare l’attenzione dei fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Si è fatta conoscere dal pubblico italiano e in particolare dai più giovani per aver partecipato al “Collegio 3”, il programma è stato il suo trampolino di lancio. Appassionata di danza, fa dello sport la sa priorità e non rinuncia a prendersi del tempo per sé, nonostante i mille impegni professionali.

Alice De Bortoli, gambe scoperte e scollatura esagerata – FOTO

Le sue foto sono accattivanti e sensuali, Alice De Bortoli sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. I post che pubblica diventano virali ed i follower non rinunciano a lasciare qualche like e commento sotto agli scatti unici.

Nonostante la sua giovane età, ha solo 19 anni, mette in mostra i suoi lati migliori e tra un outfit e l’altro le sue forme non passano mai inosservate.

Ha da poco pubblicato una serie di foto dove indossa un vestito attillato bianco corto, la scollatura è esagerata ed il tacco dello stesso colore la rende irresistibile. “La mia filosofia? Non ti fermare finché non sei fiera di te”. Ha scritto come didascalia.

“La classe di questa ragazza è incredibile” ha commentato qualcuno sotto al post e qualcun altro ha aggiunto: “Sei indescrivibile”. Poi ancora: “La mia filosofia? Non ti fermare finché Alice non sarà tua moglie”.

Ancora una volta l’influencer ha fatto centro, Alice De Bortoli ha appena iniziato una carriera brillante e sono tanti i progetti da realizzare e i sogni nel cassetto. I fan la accompagnano giorno dopo giorno in questo fantastico viaggio professionale.