Miriam Leone, baciata dal sole direttamente dalla camera di letto. Foto semplicemente poetica, fans in visibilio.

Periodo intenso per Miriam Leone, l’attrice infatti reduce dal successo dei suoi ultimi film, si gode i plausi dei fans. La bellissima siciliana, nota per aver vinto la fascia di Miss Italia, ha intrapreso una carriera da attrice notevole ed oggi vanta un curriculum ricchissimo, collaborando con i più grandi del cinema italiano.

“Sei favolosa😍💫ho visto il film Marilyn ha gli occhi neri e mi è piaciuto tantissimo! Grandiosa 🙌complimenti ❤️👏” Reduce dal successo di Diabolik dove veste i panni di Eva Kant e Marilyn ha gli occhi neri, protagonista insieme a Stefano Accorsi, l’ex modella ha lasciato senza fiato con la sua ultima foto.

Miriam Leone, baciata dal sole proprio sull’angolo più bello

Direttamente dalla camera da letto per un qualcosa di unico, una bellezza – quasi imbarazzante – che domina lo scatto. Baciata dal sole in un’immagine assolutamente incantata, la Leone colpisce tutti per questo primo piano avvolgente, il trionfo della bellezza. Con sé un flacone di “Miss Dior” l’iconica fragranza dell’omonima maison di moda: “Come ho riconosciuto l’Amore? Dal suo profumo … 🎀” questo è quanto scrive la bella catanese.

Un post semplice, così come il suo viso dai lineamenti delicati e poco truccato, spicca solamente un ombretto viola metallizzato che si concentra sugli occhi e ne conferisce un tocco di colore notevole, a contrasto rispetto alla pelle bianca ed ai capelli biondi.

I capelli, non rossi per esigenza di copione, a quanto pare non sono più oggetto di critica: mesi fa tutti a ricordarle di cambiare colore e tornare al rosso che l’ha contraddistinta sin dagli esordi. Adesso anche i followers più nostalgici apprezzano questa sua versione.

Certo, il giorno in cui Miriam tornerà al suo amato rosso i fans saranno estasiati, al momento non resta che godercela in versione bionda che le dà quel tocco sofisticato e molto d’impatto.