Belen Rodriguez, la modella argentina racconta un episodio molto intimo della sua vita, quel tumore che non la faceva dormire la notte.

Splendida modella argentina dal fisico armonioso, Belen Rodriguez incanta tutti quando appare in televisione o pubblica una delle sue foto sul seguitissimo profilo Instagram dove vanta 10,2 milioni di followers. Ma anche dietro i sorrisi più belli si cela un passato difficile con cui confrontarsi. E la Rodriguez lo sa bene.

La showgirl, in questi giorni al centro del gossip per il suo presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ha raccontato un aspetto della vita privata che riguarda il suo rapporto con il tumore, tra paure comprensibili e la speranza di un futuro migliore. La sua confessione in tv ha lasciato tutti senza parole.

Belen Rodriguez, il tumore le ha sconvolto l’esistenza: “4 mesi di vita”

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Tomaso Trussardi, tutta la verità su Michelle Hunziker nella lunga intervista: “Io tradito? Rimanga dov’è”

Un racconto diverso dal solito, un episodio che le ha stravolto la vita. La showgirl racconta di quando alla nonna – persona a cui era legatissima e con cui era cresciuta – le hanno diagnostico un tumore. Una notizia che Belen ha appreso con forte sconforto ma con la forza di porre rimedio e di curare quella che era stata la sua seconda mamma.

La Rodriguez si è confidata con Maria De Filippi durante la puntata di “C’è posta per te”. Un racconto che ha lasciato lo studio perplesso. “Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei“.

Questo è parte di quanto dichiarato dalla showgirl. Un momento di tristezza che ha spinto la stessa a trasferirsi in Italia con la speranza di trovare lavoro e curare la nonna.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “D’altri tempi” Justine Mattera si lascia scoprire: è la sensualità fatta persona – FOTO

Un coraggio che l’ha premiata: la storia ha avuto infatti il suo lieto fine visto che la nonna è venuta a mancare solo di recente, consentendo alla famosa nipote di godersela ancora per tanti anni.