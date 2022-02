“Menomale che hai pubblicato il lato B”. Giusy Ferreri, elegantissima e sensuale, incanta il palco dell’Ariston – FOTO

Giusy Ferreri. La cantante palermitana è in gara alla 72esima edizione del “Festival di Sanremo” con il brano “Miele”. Gli outfit presentati all’Ariston sono un tripudio di eleganza

La prima edizione del prestigioso talent show “X Factor” venne vinta dal gruppo Aram Quartet, tuttavia fu la seconda classificata ad emergere più di tutti e a diventare un fenomeno pop italiano. Stiamo parlando della cantante palermitana, classe 1979, Giusy Ferreri, “scoperta” e fortemente spinta da Simona Ventura.

Detiene il record per essere stata l’artista che è rimasta per lungo in vetta alle charts dei singoli più venduti in Italia (ben 47 settimane) con i brani divenuti i tormentoni “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Roma-Bangkok”, “Amore e capoeira” e “Jambo”. La scorsa estate ci ha fatto ballare sulle melodie che richiamano il medioriente di “Shimmy Shimmy”, pezzo realizzato insieme al gruppo di produttori, re Mida in ambito discografico, Takagi & Ketra.

Giusi Ferreri a Sanremo 2022: la classe immensa della regina dell’estate

Al Festival di Sanremo 2022 Giusy Ferreri presenta un brano dal titolo “Miele”, un pezzo diverso rispetto alle sonorità che l’hanno accompagnata fino ad ora. Il testo tratta della difficile tematica nella separazione, della fine di un amore, della nostalgia e del desiderio di speranza.

La classifica provvisoria la vede al momento al ventunesimo posto ma la strada verso la conclusione definitiva, come la storia ci ha insegnato, può essere sempre piena di sorprese e stravolgimenti.

Oggi, 4 febbraio 2022, sarà impegnata con l’appuntamento con i duetti e le cover. Farà squadra con Andy dei Bluvertigo e insieme canteranno il brano dell’immortale Lucio Battisti “Io vivrò senza te”.

Non è passato inosservato lo stile unico della cantante palermitana sfoggiato durante le serate della kermesse canora. Il brand scelto è Philipp Plein. Eleganza, sobrietà, raffinatezza senza però rinunciare a un pizzico di eccentricità grazie ai giochi di tessuto che hanno lasciato i fianchi scoperti in entrambi gli outfit finora indossati.

“Bellissime, stupenda come sempre” – scrive un fan tra i commenti sul suo profilo ufficiale su Instagram, descrivendo la performance della cantante. C’è anche chi apprezza gli intrecci pregiati del suo abito e approva la scelta: “Meno male che hai pubblicato il lato B del vestito perché dalla Tv non lo avevo notato!”