Il marito di Benedetta Rossi interviene con un commento in diretta in seguito all’operazione dell’amata cuoca. Ecco le sue condizioni.

Poco più di una settimana fa la celebre e talentuosa conduttrice, scrittrice e blogger nativa di Porto San Giorgio, Benedetta Rossi, ha subito un intervento. In diretta dalla sala dell’ospedale, a poco margine di tempo dall’operazione, la realizzatrice di straordinarie e gustose ricette aveva inizialmente voluto rassicurate i suoi fan.

Nella mattinata di oggi, 1 febbraio, il marito di Benedetta Marco Gentili è poi intervenuto in diretta su Instagram. Con il fine di aggiornare, scendendo gradualmente più nel dettaglio, il vasto numero di utenti in rete sulle sue reali condizioni di salute.

Parla il marito di Benedetta Rossi: “dopo l’operazione le è venuta..”. Come sta davvero la cuoca

“Questa mattina stavamo considerando anche i lati positivi di questa cosa“, esordisce in maniera inattesa Gentili nelle ultime storie pubblicate da Benedetta. “Ad esempio, essere costretti a mettere il busto: ti fa venire la pancia piatta. Ti stringe? No dai, vabbé: lascia stare. Ecco, dai vabbè…” Continuerà ancora per un po’ Marco tra risate soffocate, finendo poi per ammettere entrambi, ma stavolta più seriamente, all’unisono: “un po’ stringe“.

“Poi c’è questo lato positivo pure che… Praticamente tu stai di sopra, molto a letto… Ed io ho tutto il piano terra per me. E’ come se avessi il mio ufficio da solo. Ah, che figata!“, tuona scherzando nuovamente il partner della conduttrice. “Comunque funziona, mettiti un attimo di profilo“, tenterà di giovare ancora sulla complicità, il marito, rivolgendosi però al pubblico in rete. “Guardate quanto si è raddrizzata. Si è raddrizzata parecchio. Io avevo detto al chirurgo, già che c’eravamo… Di dare pure una raddrizzata davanti“. “Come una raddrizzata davanti?” Benedetta allora non potrà fare a meno di rivelarsi sorpresa, ma sempre sorridente. “Perché guarda…“, concluderà Marco: “c’è tutta questa cosa che scende…”

Insomma, ancor prima di esibire le caratteristiche e procedure del suo ultimo capolavoro in cucina, riguardante ovvero: tutti i segreti su “finocchi e patate in padella”; Benedetta era anch’essa voluta intervenire, attraverso un lungo post d’aggiornamento ad otto giorni dall’operazione, per spiegare il suo stato d’animo sulla tanto momentanea quanto delicata situazione.

“Finalmente un bel sorriso sereno” aveva ammesso la conduttrice. “Dopo i primi giorni, che sono stati davvero ‘impegnativi’, inizio a stare meglio. I dolori cominciano a diminuire e piano piano stanno ritornando le energie. Devo ancora smaltire l’anestesia… Ma direi che il peggio è passato! Mercoledì avrò la visita di controllo e mi toglieranno i punti“.