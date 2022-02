Ornella Muti è stata la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, cosa sappiamo sulla vita dell’attrice? Alcune curiosità

Il 1 febbraio è iniziata la settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo” che ancora una volta ha visto Amadeus come direttore artistico. Accanto a lui, in occasione della prima serata è stata scelta Ornella Muti, l’attrice romana che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato milioni di fan nel corso degli anni.

La co-conduttrice si è mostrata al pubblico senza filtri, sfoggiando una serie di abiti strepitosi che non sono passati inosservati. Ciò che ha fatto la differenza, secondo quanto si legge sul web, è il modo in cui si è presentata: emozionata con gli occhiali da vista e un volto genuino, da vera sessantenne.

Ornella Muti, alcune curiosità sull’attrice

Nonostante sia una delle attrici più note del panorama artistico italiano, non tutti conoscono alcuni dettagli riguardanti la sua vita. In un’intervista per Repubblica la co-conduttrice di Sanremo ha rivelato alcuni particolari e quella scelta che ha cambiato completamente il suo modo di vivere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sanremo: serata da record, accade la cosa piu bella. Ha vinto Amadeus

“Una volta per caso, alle quattro e mezzo di notte, lavorando con una mia amica buddista, provai a recitare il loro mantra.– ha spiegato – Provai a pregare con lei, ripetendo la loro frase: dedico la mia vita alla legge di causa ed effetto”. Così a partire da quel momento, decise di diventare buddista.

La Muti non si nasconde, anzi sui social è la prima a parlare della sua scelta e a postare foto che ritraggono a meditare da sola o in compagnia.

Inoltre, è considerata una delle attrici più brave e belle, è conosciuta in tutto il mondo e quel suo sguardo felino la rende da sempre unica e irresistibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sanremo 2022, Fiorello e lo sfogo prima della diretta: “Dove vorrei essere adesso”

A Sanremo 2022 sembra aver fatto colpo, soprattutto per un dettaglio che non è passato inosservato: il tacco a spillo nero a forma di cuore. E’ stato o no il tocco di classe?