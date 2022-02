A pochi minuti dall’inizio della settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo“, spunta un video su Instagram che incuriosisce i telespettatori

La prima puntata del “Festival di Sanremo” è iniziata con il botto, tanto che il numero di ascolti e share non ha deluso le aspettative degli autori. Sul palco dell’Ariston si sono susseguiti artisti, dai più grandi ai più giovani, e ospiti di un certo spessore.

Per la terza volta consecutiva, Amadeus è il direttore artistico e per il debutto si è fatto accompagnare da Ornella Muti e dal suo grande amico Fiorello. Se fino a qualche giorno fa il mattatore di Sanremo non era convinto di voler tornare sul palco, oggi, però, ha conquistato senza dubbio il pubblico italiano che lo ha seguito con passione, divertendosi dall’inizio alla fine dello spettacolo.

Rosario Fiorello a Sanremo 2022, la rivelazione prima della diretta

Qualche minuto prima della diretta Rosario Fiorello si è fatto riprendere da al comico Ciro Priello con il quale ha scambiato qualche parola. Secondo quanto si vede in una storia su Instagram, il collega gli ha chiesto: “Quanto sei emozionato da uno a due?”, Fiorello ha risposto con ironia: “In questo momento niente ma due minuti prima vorrei essere nel peggiore bar di Caracas”.

E invece ancora una volta lo showman ha fatto centro, dando vita ad un vero e proprio spettacolo senza precedenti. Dall’entrata con la mascherina e il termometro, alla battuta del microchip sul braccio fino al momento ironico sulla dose booster.

“Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento”. Ha esclamato. E c’è chi lo pensa da tempo, tanto che Luca Argentero commentando il Festival avrebbe sostenuto: “Per me sono vent’anni che Fiore è il booster degli italiani”.

Il pubblico non vede l’ora di rivederlo sul palco per una nuova imperdibile serata con lui, altri ospiti e il tanto amato Amadeus che sembra ormai essere entrato nel mood sanremese.