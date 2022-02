Paola Di Benedetto in Bulgari illumina la terza serata del “PrimaFestival”: “Mi piace tantissimo!”, fan senza parole – FOTO

La bella showgirl ieri sera per la diretta ha scelto di indossare un completo giacca pantalone bianco abbinato ai meravigliosi gioielli del noto brand di moda.

Seducente e bellissima con un fisico statuario che le ha dato a pieni titoli anche il ruolo prima come Madre Natura nel programma “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” condotto da Paolo Bonolis, fino a diventare anche un’aspirante conduttrice come invece sta ora facendo per “Sanremo”.

Paola Di Benedetto è il volto e la voce di “PrimaFestival” che va nel dietro le quinte della kermesse per intercettare artisti in gara e personaggi dello spettacolo presenti nel teatro. Per la terza serata la giovane vicentina classe 1995 ha scelto di indossare un completo maschile molto donante che ben si addiceva ai gioielli al suo collo.

Paola Di Benedetto fa scintille, un faro nella notte del “Festival”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Capelli raccolti in una coda di cavallo alta, trucco minimal che però enfatizzava la sua pelle setosa, per lasciar spazio però ai gioielli Bulgari che le ornavano collo e orecchie con brillanti da mille e una notte. Radiosa Paola ha dato lustro all’eleganza italiana con un portamento incantevole ricco di seduzione senza tempo.

Ha contrastato l’incommensurabile eleganza dei preziosi con un completo maschile giacca over e pantalone bianco con gamba a palazzo di Stella McCartney, e per finire scarpe rosa bubble gum di Jimmy Choo. Una vera icona che serata dopo serata sa legare allo schermo i telespettatori che non vedono l’ora di assistere ogni volta alla sua conduzione stellare.

Lei ha anche ammesso che la cosa inizia a piacerle molto: “E comunque stare in diretta mi piace tantissimo!!! 😛”, ha scritto a corredo del carosello di foto del post. Sono in molti a chiedersi dunque se presto la vedremo alla conduzione di qualche altro programma, magari tutto suo.