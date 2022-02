Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi dopo tanto tempo la notizia più bella. La svolta e la gioia che non si può spiegare

Non sono passati inosservati alle sfilate di Parigi Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, per tutti la coppia dal sangue blu più elegante. I due sono tornati in pubblico dopo diverso tempo ed è stato subito amore, quello che da sempre la coppia ha ricevuto da fan e rotocalchi.

Mano nella mano, i due sono arrivati per partecipare allo show di Dior: lei in total white e lui in completo blu. Bellissimi, super eleganti e molto innamorati. Fanno coppia fissa da diverso tempo facendo sognare tabloid e fan di mezzo mondo.

Il 2015 l’anno del lato matrimonio e l’inizio di una storia magnifica con due figli ma non sempre tutto è andato per il verso giusto.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la svolta e la gioia

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono sposati nell’estate del 2015. Lui la notò ad una sfilata e subito le disse che prima o poi l’avrebbe sposata. Lei sorrise pensando che fosse una battuta come le altre. Invece è andata davvero come aveva detto l’ultimo figlio della principessa Carolina di Monaco e del pilota motonautico Stefano Casiraghi.

Dopo meno di due anni dal loro sì il momento più bello: la nascita del loro primogenito, Stefano Ercole Carlo Casiraghi nato il 28 febbraio 2017. Tra pochi giorni, dunque, il primo figlio di Beatrice compirà cinque anni, un momento assolutamente da festeggiare. Poco più di un anno dopo arriva Francesco Carlo Alberto Casiraghi e la famiglia si allarga.

Il primogenito di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi porta un nome importante, quello del nonno Casiraghi morto nel 1990 in un tragico incidente avvenuto proprio sull’imbarcazione che tanto amava. Nel corso dei campionati del mondo offshore a Montecarlo, il marito di Carolina si ribaltò in acqua mentre era alla guida del catamarano Pinot di Pinot al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’impatto con l’acqua fu violentissimo e per lui non ci fu nulla da fare.

E così Pierre con la nascita del suo primogenito ha voluto omaggiare e ricordare suo padre scomparso prematuramente quando lui aveva solo tre anni.