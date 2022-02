Victoria dei Maneskin dopo l’esibizione all’Ariston rapisce tutti su Instagram con un nuovo scatto. C’è un cambiamento

Lei è una dei quattro componenti della band che in meno di un anno ha conquistato il mondo intero con la musica italiana arrivando sul tetto del mondo, così in alto da aver superano ogni traguardo mai raggiunto da un artista del Bel Paese. Parliamo ovviamente di Victoria e dei Maneskin che per la prima serata del Festival di Sanremo sono tornati all’Ariston a 11 mesi dalla loro vittoria.

Grinta, adrenalina, tanta bravura e come sempre un pizzico di audacia che, con i Maneskin, non manca mai. Proprio la bionda bassista ha scelto una scollatura molto provocante per il ritorno al Festival e ha acceso gli animi del pubblico in sala e degli spettatori da casa.

Un tailleur nero firmato Gucci, con seno scoperto e due stelline nere a coprire l’indispensabile. Una vera rock star. E dopo l’esibizione? La foto e la posa seducente che ha infiammato ancora di più gli animi.

Victoria dei Maneskin si prende una pausa: è boom di like

