Un passo indietro nel tempo per Amadeus e Giovanna: il filmato di molti anni fa che spiega come sono andate le cose

Giovanna Civitillo ormai la conosciamo tutti. È la bella moglie di Amadeus che insieme al marito ha conquistato il pubblico italiano. Lei che ha cambiato le priorità della sua vita dopo aver conosciuto il conduttore, esserselo sposato e messo al mondo un figlio.

“Mi ha stravolto la vita, ma in meglio”, ha spiegato in una intervista a “Domenica In” con Mara Venier. Giovanna, infatti, ha scelto di mettere al primo posto la famiglia, facendo passare in secondo luogo il lavoro e la carriera, soprattutto quella di ballerina.

Proprio Giovanna che prima di conoscere Amadeus ha lavorato a lungo come ballerina, nei corpi di ballo di Rai e Mediaset, ha ammesso che incontrare suo marito ha rappresentato “la fine della mia carriera televisiva” ma in compenso ha realizzato il sogno più grande, costruire una famiglia. Per lei la carriera era molto importante ma come spesso si dice, nella vita ci sono delle priorità, e Giovanna ha scelto.

Amadeus rapito dal balletto di Giovanna: la verità

Ma ve la ricordate Giovanna a “L’Eredità”? Lei e Amadeus si sono conosciuti proprio lì mentre lei ballava nel momento della “scossa”. Di tempo ne è passato, entrambi erano molto giovani ed un video che in questi giorni è comparso su Tik Tok mostra Amadeus estasiato dalla donna che sarebbe diventata poi sua moglie.

È il momento della “scossa” e Giovanna fa il suo ingresso in studio. Il balletto è seducente, di più, a tratti davvero bollente, tra movenze sensuali, forme in primo piano e vestiti molto succinti che le segnano il corpo. Il conduttore la guarda rapito, apprezza, si emoziona e si anche imbarazza quando la ballerina gli si avvicina ballando in modo così audace.

A corredo del video la frase: “Papà come ha conosciuto mamma” ed in un attimo il web si scatena. I commenti per i due non sono dei migliori forse perché col senno di poi tutti guardano il filmato con occhi diversi.

“Era sul lavoro, profumatamente pagato, e quegli sguardi li doveva lasciare in camerino, fossi stato il presidente Rai, lo avrei rimosso dal programma” tuona un utente, “Va bene che hanno una bella famiglia ma non so…. i sguardi di lui mi disturbano” aggiunge un altro e chi invece sottolinea: “Ci guardassero i nostri mariti come Amadeus guardava la sua futura moglie…magariii!!!😂😂😂”.