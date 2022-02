Il Volo, la drastica decisione sconvolge tutti: mondo della musica senza parole

Le brutte notizie legate ai ragazzi de ‘Il Volo’ hanno lasciato i telespettatori senza parole: la drastica decisione ha fatto infuriare i fans.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nel lontano 2009, presero parte al talent ‘Ti lascio una canzone’ come solisti. Il regista Roberto Cenci decise di unirli in un trio: le loro performance conquistarono le attenzioni delle case discografiche. ‘Il Volo’ raggiunse il massimo della popolarità nel 2015, vincendo il ‘Festival di Sanremo’ con ‘Grande Amore’.

Il gruppo ha raggiunto una notorietà esagerata ed è conosciuto in tutto il mondo. Non a caso il loro album dedicato a Ennio Morricone, ‘Il Volo sings Morricone’, è stato portato anche Oltreoceano. Da qualche ora sta circolando con insistenza una brutta notizia legata proprio al trio: quello che sta accadendo ha fatto infuriare i fans.

Il Volo, arriva la drastica decisione: fans furiosi

Sulla pagina ufficiale de ‘Il Volo’, ad inizio anno, apparve un post da brividi: i ragazzi preannunciarono nuove avventure importanti. Tra di queste, c’era sicuramente il programma della Rai con loro protagonisti. L’azienda di comunicazione ha apportato alcune modifiche al suo programma. Lo show con il trio era stato prima spostato dopo ‘Sanremo’, poi dopo ‘Affari tuoi’ con Amadeus, e infine è stato totalmente cancellato dal palinsesto.

Almeno per questa stagione televisiva, i fans non ammireranno lo show con ‘Il Volo’ protagonista. I telespettatori sono letteralmente furiosi, dal momento che questo nuovo progetto aveva entusiasmato il pubblico da casa. Scelta anche la data per la finale di ‘Tali e Quali’: la trasmissione con Leonardo Pieraccioni andrà in onda il prossimo 12 febbraio. Dopo la nuova versione di ‘Affari tuoi’, la Rai ha deciso di piazzare (di sabato) sei puntate di ‘Ulisse’ e poi l’Eurovision. Ci sarà anche spazio per la Serata Raffaella Carrà.