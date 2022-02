Arisa, il nuovo ruolo della cantante in tv: Milly Carlucci ha fatto colpo

Milly Carlucci lo aveva anticipato e ora arriva la conferma: dopo la vittoria a “Ballando con le stelle” i suoi rapporti con Arisa non sono chiusi qui, anzi. Ecco dove rivedremo la cantante

È stata la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, alla quale ha partecipato dopo le numerose richieste rivolte a lei dalla conduttrice, Milly Carlucci. Tra quest’ultima e Arisa però i rapporti lavorativi non sono terminati qui, l’artista è stata infatti richiamata dalla presentatrice per un ruolo inedito.

Dopo aver rivestito il ruolo di professoressa di canto nel talent di Maria De Filippi, Amici, Arisa non nascose che le sarebbe piaciuto replicare l’esperienza. Il suo contratto non venne però rinnovato, portandola così ad accettare di partecipare come concorrente alla trasmissione di Rai 1. Un’avventura che le ha fatto scoprire una passione inedita, quella per la danza, e l’ha avvicinata umanamente proprio a Milly Carlucci che ha sottolineato più volte la volontà di continuare a lavorare con la cantante.

L’annuncio di Milly Carlucci: dove rivedremo presto Arisa

Milly Carlucci non ne aveva fatto mistero, dichiarando che le sarebbe piaciuto continuare a lavorare accanto ad Arisa. Questo desiderio l’ha portata a volerla come giudice della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo diverse trattative la cantante ha accettato di buon grado di rivestire questo ruolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Che spettacolo”, Luca Argentero travolto dalle emozioni: gli attimi di pura dolcezza riscaldano il web

Sarà quindi Arisa una dei giudici del programma, come ha annunciato la presentatrice nel corso dell’intervista rilasciata a “Da noi….a ruota libera“. Carlucci ha sottolineato la sua felicità, per poi elogiare la cantante con queste parole: “È un’artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità. Oltre a questo, è una persona che ha una curiosità e un acume incredibili”.

Accanto ad Arisa ci saranno anche la conduttrice Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Saranno loro a valutare le esibizioni dei concorrenti in maschera che dovranno cercare di non far scoprire la propria identità, nascondendo le caratteristiche fisiche e camuffando la propria voce.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fabrizio Corona, un uomo fa outing: “Si, mi sono innamorato”. Il nome è clamoroso

Manca poco alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato che prenderà il via dopo il Festival di Sanremo, ovvero venerdì 11 febbraio. Tutto è ormai pronto.