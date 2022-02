Sanremo 2022, Giulia Stabile svela il suo grande sogno: fan spiazzati

Giulia Stabile ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato di diverse tematiche: la ballerina ha svelato anche il suo grande sogno.

Giulia Lola Stabile ha iniziato a ballare fin da quando era bambina e ha frequentato l’accademia del balletto di Roma. Nel 2020 prese parte al programma ‘Amici di Maria De Filippi ‘ e vincerà l’edizione diventando la prima ballerina donna a centrare il successo. L’evento ha aperto innumerevoli porte alla nativa di Roma, che è diventata anche conduttrice di ‘Tu sì que vales’.

Lola, nel corso della sua partecipazione ad ‘Amici’, si è sentimentalmente legata al cantante Sangiovanni. Quest’ultimo è uno dei concorrenti in gara al ‘Festival di Sanremo’: sui social la ballerina sta mostrando tutta la sua vicinanza e il suo supporto al 19enne di Vicenza. Giulia, qualche settimana fa, ha rilasciato un’intervista a Vogue Italia in cui ha parlato di diverse tematiche interessanti.

Giulia Stabile svela il suo grande sogno: fan spiazzati

Giulia, nell’intervista con Vogue Italia, ha parlato di diverse cose alquanto interessanti. “Per lungo tempo mi sono sentita sbagliata: allo specchio vedevo questi denti storti, un po’ di peluria, le labbra sottili. Ora ho imparato che la bellezza sta proprio in quei dettagli“, ha spiegato la romana parlando dell’aspetto esteriore. Come se non bastasse, la 19enne ha dichiarato di essere nervosa poiché in Italia si dà troppa importanza all’estetica e di innervosirsi quando alcune talentuose ballerine vengono scartate perché troppo formose.

La Stabile ha anche rivelato il suo grande sogno. “Mi piacerebbe studiare danza a Los Angeles e un giorno lo farò. Condividere il palco con Rosalia (una cantante spagnola) e prendere parte ad un suo videoclip“, ha svelato la classe 2002. Con 1,6 milioni di followers, la nativa di Roma è tra le più seguite in Italia. “Chi dice che non è rimasto a bocca aperta mente”, ha scritto Giulia condividendo tra le sue stories una fotografia di Sangiovanni e riferendosi alla sua esibizione.