Agustina Gandolfo, “Sei di un altro mondo”: in costume è incontenibile – FOTO

Agustina Gandolfo regala sempre più spettacolo sul web, la splendida compagna di Lautaro Martinez spopola negli scatti in costume

In Italia, o comunque in Europa, i giorni tra la fine di gennaio e i primi di febbraio sono sempre, storicamente, tra i più freddi dell’anno. Sono i famosi ‘giorni della merla’, caratterizzati da temperature al ribasso. Anche per questo, c’è chi, potendo, si gode sole e relax nell’altro emisfero, dove siamo in piena estate.

E’ il caso di Agustina Gandolfo, la sempre più popolare lady Lautaro Martinez. La compagna dell’attaccante dell’Inter ha approfittato degli impegni con la nazionale da parte di lui per tornare in Argentina e sfruttare la bella stagione in Sudamerica.

Se Lautaro, come sempre, lascia il segno in campo, Agustina è semplicemente scatenata fuori. E in questi giorni, a più riprese, ha lasciato a bocca aperta con scatti in costume da urlo. Non c’è due senza tre e così, ancora una volta, la 25enne sfoggia una forma semplicemente perfetta.

Agustina Gandolfo, in posa o ‘casuale’ è sempre irresistibile: esplosiva e più in forma che mai

In questo caso, lo scatto che Agustina ci propone è addirittura doppio. La Gandolfo si mette prima in posa e poi si fa immortalare al naturale, in un momento inatteso.

Impossibile scegliere se la posa o l’immagine ‘casuale’ siano una meglio dell’altra. La verità è che le curve di Agustina in costume sono davvero da urlo comunque le si guardi.

Una silhouette perfetta, quella della modella argentina, sempre più famosa su Instagram, dove ha superato i 900mila followers e si avvia verso quota un milione. Forme sinuose ed esplosive, frutto anche del suo tanto allenamento in palestra, che i fan e i tifosi dell’Inter ormai ben conoscono.

Anche questa volta, Agustina strappa applausi e si sta imponendo sempre più nel cuore degli appassionati come la ‘wag’ del momento.