Meghan Markle contatta Kate: il motivo è clamoroso, non poteva attendere

Meghan Markle, scoperta una telefonata tra lei e Kate. Il motivo è clamoroso, a quanto pare non poteva attendere.

Meghan Markle, la duchessa di Sussex avrebbe scelto di chiamare personalmente la cognata, Kate. Una notizia che avrebbe incuriosito il web, tutti colpiti da quest’azione più unica che rara. Cos’è successo tra le due donne? Questo è ciò che si chiedono tutti.

Ogni volta che Meghan – o il marito Harry – scrive qualcosa sui social, si scatena un putiferio. Negli ultimi anni si è assistito a numerosi momenti di tensioni in Casa Reale e tanti scontri, alimentati da incomprensioni e cattive interpretazioni, fomentate da un web accanito ed alla ricerca dello scoop. Ecco perché a sorpresa le due donne si sono parlate privatamente per un motivo ben preciso che non poteva essere rinviato.

Meghan Markle, la telefonata a Kate: il motivo è clamoroso

I bene informati sanno che tra Meghan e Kate sia intercorsa una telefonata, una videochiamata precisamente su Zoom. Il motivo è il compleanno di Kate, i quarant’anni compiuti lo scorso 09 gennaio. Tra gli auguri ricevuti, non potevano mancare quelli dei cognati che hanno deciso di rendere ancora più speciale la ricorrenza.

In molti si erano chiesti come mai non vi fosse stato alcun post, alcun riferimento pubblico al compleanno della duchessa di Cambridge ma il mistero è stato svelato, Harry e Meghan hanno optato per agire privatamente. Un evento importante che segna un passo in avanti della coppia al Palazzo Reale, un momento tutto familiare vissuto con la massima riservatezza.

Non si sa infatti cosa si possano esser detti in quel momento ma certamente è un avvenimento che fa sperare ad un futuro più roseo tra le rispettive famiglie, capaci di far dimenticare (forse) le tensioni passate.

Nessuno potrà mai dimenticare l’intervista rilasciata ad Oprah che ha sganciato una serie di bombe su Buckingham Palace. Che sia un tentativo di riconciliare e mettere da parte i vecchi rancori? Non resta che attendere gli ulteriori passi che compiranno le rispettive famiglie, monitorati da tutto il mondo.