Al Bano a sua figlia Jasmine: “Ma quando lo fai non senti male”. La frase clamorosa – VIDEO

La cantante nelle ultime ore ha rivoluzionato il suo look, non solo nuovo colore di capelli ma anche tatuaggi che però non sono stati troppo graditi dal padre.

La carriera artistica di Jasmine Carrisi è in netta salita negli ultimi anni grazie alla sua voce soave e lo stile pop molto diverso da quello di papà Al Bano invece impostato ad un genere classico amatissimo soprattutto dalle vecchie generazioni di fan.

Se il rapporto padre-figlia è sempre stato coeso e forte, ieri però in casa si è consumato un mezzo dramma: Jasmine infatti nelle ultime ore non solo ha cambiato look di capelli diventati un bel rosso mogano, ma ha anche deciso di farsi tatuare nuovi disegni sulla pelle. La reazione di Al Bano è da standing ovation.

“Voi faccio vedere come reagisce mio padre vedendo i miei tattoo nuovi”, spiega la giovane su Ig. Curiosi?

Jasmine Carrisi mostra per la prima volta i suoi nuovi tattoo al padre: reazione inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi

Si tratta nello specifico di due tattoo che Jasmine si è incisa sulla pelle nelle ultime ore: sono un cuore spinato che ha dedicato a se stessa e un sequenza di numeri angelici, 777, che la giovane cantante spiega essere una sorta di portafortuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gemma Galgani, la confessione in diretta: “E’ vero, eravamo amanti…”

“Ma quando li fai non ti senti male?” chiede sconcertato Al Bano osservando al figlia che di fronte allo specchio e alla fotocamera del cellulare mostra il suo ultimo tatuaggio che ha scelto si farsi disegnare sull’avanbraccio destro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina Power come non l’avete mai vista. “Ho bisogno di aiuto. Non so cosa fare”

“Sì questo mi ha fatto un po’ male”, ammette lei senza riserve. La conversazione però non smette ed il cantante infierisce ancora verso il gesto della figlia che stenta a capire.

“Ben ti sta! Esssempre porcherie, stai così bene come mamma t’ha fatto…Sta mania di andare a metterti i puntini…” e poi il cantante di Cellino dà un consiglio spassionato a tutti: “Non fateli, non servono!”.