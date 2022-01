Romina Power lancia un disperato appello ai suoi fan tramite social. L’ex moglie di Albano non sa più cosa fare e chiede aiuto. Vediamo cosa le è accaduto

Momento difficile per Romina Power. La cantante di origini americane, si trova a dover affrontare alcuni problemi di salute e trovandosi in difficoltà si rivolge ai suoi amatissimi fan per cercare conforto e chiedere consiglio. Ma cosa la turba così tanto?

L’ex moglie di Albano Carrisi si è sempre contraddistinta per la sua grinta, la sua forza e la sua tenacia. Non ha mai mollato e anche quando ha dovuto affrontare momenti particolarmente duri, non ha mai perso il sorriso. Ora che l’età inizia a farsi sentire anche per lei, naturalmente cominciano ad arrivare i primi acciacchi ed i primi problemi di salute ed è proprio per uno di questi motivi che Romina ha deciso di chiedere aiuto al suo pubblico.

Romina Power sui social si rivolge ai suoi fan: “Vi chiedo aiuto”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Wow”: Georgina Rodriguez, in bikini lascia senza fiato. Tripudio di curve, quel dettaglio manda in estasi – FOTO

La vita di Romina Power è stata spesso scandita da momenti e situazioni poco piacevoli. Durante il suo matrimonio con il cantante pugliese Albano, ha dovuto affrontare la tragedia della scomparsa della figlia Ylenia, tragedia che ha avuto come conseguenza anche la fine del suo matrimonio, i due infatti non sono riusciti a reggere una situazione così drammatica. Romina però è una donna forte e non si da mai per vinta, proprio per questo motivo, lei tutt’oggi continua a impegnarsi nella ricerca della figlia, fiduciosa di poterla un giorno riabbracciare. Adesso la Power sta attraversando una nuova fase della sua vita. Lei non ha mai nascosto, come invece fanno molte altre donne, la sua età e adesso che gli anni iniziano a farsi sentire e con loro i primi acciacchi, non si fa problemi a chiedere aiuto quando ne ha bisogno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Fedez, lutto atroce in famiglia: “Addio alla guerriera che mi ha cresciuto”

Nelle ultime ore, attraverso i social, la cantante si è rivolta ai suoi amati fan chiedendo aiuto e consigli. Questo l’appello che ha rivolto al suo pubblico: “Vorrei conoscere l’opinione di alcune donne sulla settantina che usano le protesi al ginocchio. Se è positivo, se è andato tutto bene e vorrei sapere dove e con chi si è operata. Grazie.”