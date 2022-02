Benedetta Parodi, il dramma: “Io bloccata a letto”. Il motivo è sconvolgente – VIDEO

La cuoca ieri nei suoi canali social ha svelato che si trova costretta a stare ferma per un brutto incidente che le è accaduto. Sentiamo le sue parole.

Sabato scorso Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa sono stati ospiti del programma di Silvia Toffanin “Verissimo” per parlare del loro matrimonio duraturo e così solido nonostante tre figli e lavori molto diversi che spesso li tengono separati. Al termine delle registrazioni però, in procinto di tornare a casa, è successo l’impensabile.

Per la cuoca una brutta caduta che le ha causato una storta dolorosa alla caviglia che per qualche giorno dovrà restare immobile.

Le parole nel suo racconto Instagram di ieri svelano il suo attuale stato d’animo, “Il mio bellissimo lunedì inizia alla grande!”, ammette frustrata seduta nel suo studiolo.

Benedetta Parodi allarma i fan, “Forse è un bene, mi dovranno coccolare tutto il giorno”

Non un solito buongiorno con caffè fumante e torta a portata di mano per iniziare la giornata nel migliore dei modi, ma vestaglia da camera e occhiaie scure di chi non sta al massimo della forma.

“Vi faccio le stories velocemente dal mio studio prima di tornarmene a letto. Che pa**e! In pratica ieri tornando a casa da Roma sono caduta ed ho preso una brutta storta alla caviglia. Ora sono bloccata e non posso fare niente”.

Zia Bene poi inizia a fare la lista dei pro e contro rispetto alla disavventura che le è accaduta: “Da una parte questa storia ha anche i suoi vantaggi perché così nessuno mi può rompere le scatole. Ora mi metto a letto e mi devono portare la colazione, devono fare da mangiare, portare i ragazzi a scuola”.

E il contro? “Dall’altro lato però ammetto che mi fa un po’ male. Adesso chiamerò il mio medico per capire se devo fare una lastra o cosa. Mannaggiaaa!”. Sono stati magliaia i fan che le hanno mandato messaggi di vicinanza e un augurio di pronta guarigione per portare avanti le sue mille programmazioni personali e lavorative per questo febbraio appena iniziato.