Lapo Elkann ha rivoluzionato la sua esistenza con una drastico cambiamento. L’erede di Agnelli ha stupito tutti.

Dai riflettori puntati addosso, all’anonimato. La vita di Lapo Elkann si è trasformata nella sua totalità, portando a scelte molto diverse rispetto al suo passato. Nato a New York nel 1977, il nipote di Gianni Agnelli è diventato conosciuto per la sua carriera come imprenditore.

Oltre a essere diventato noto per le sue attività, a far parlare di sé i suoi eccessi: tra donne, beni di extra lusso, notti brave, tante le occasioni in cui ha riempito le pagine di gossip.

Con il suo stile eccentrico, nota la sua passione per la moda, si è distinto diventando un personaggio molto chiacchierato. Ma una volta assunte le redini dell’azienda familiare è finito nelle dipendenze: un tunnel che l’ha trascinato in basso, tanto da portarlo a essere ricoverato per un’overdose. Nel ciclo dei media a catturare l’attenzione anche l’indiscrezione che lo ritraeva aver trascorso una nottata al fianco di due prostitute transessuali.

Momenti tormentati, ormai solo lontani ricordi. Il 44enne sembra infatti aver ritrovato il suo equilibrio ricostruendosi una nuova vita.

Lapo Elkann: nuova fase di vita lontano dall’Italia

Salutata l’Italia, Lapo sembra aver ritrovato se stesso e la pace a Lisbona. Nella cittadina portoghese vive al fianco della moglie Joana Lemos. Organizzatrice di eventi dal passato come ex pilota di rally ha conquistato l’erede di Agnelli, considerato un tempo un Casanova.

Trascorso il lockdown insieme, 24 ore su 24 in Portogallo, i due si sono uniti in matrimonio lo scorso 7 ottobre, giorno in cui Lapo ha spento 44 candeline, festeggiando così nel migliore dei modi. Accomunati dalla passione per i motori, i due lavorano insieme nella Fondazione da lui creata a sostegno delle famiglie.

Da mesi quindi ha preso il via nuova fase della sua vita che lo vede sconosciuto: a Lisbona quella famosa tra i due è la moglie. Dall’essere al centro dei rumors è ormai lontano dai riflettori e Da don Giovanni qual era è diventato un premuroso marito. Nell’ambito di un’intervista al Giornale si è lasciato andare a dolci parole: “Mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco.”