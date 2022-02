Vi ricordate di lei? Era la protagonista de “Le tre rose di Eva”: oggi ha cambiato completamente vita

Giorgia Wurth è stata una grande protagonista de Le Tre Rose di Eva: con il suo personaggio riuscì a conquistare milioni di telespettatori

Giorgia Wurth la conosciamo tutti per il suo ruolo di Tessa in Le Tre Rose di Eva. Nata nel 1979 a Genova da madre ligure e padre svizzero, Giorgia è stata per molti anni una delle attrici italiane più apprezzate del grande schermo. Si è diplomata a Scienze e Tecnologie della comunicazione e, successivamente, ha cominciato la sua carriera da attrice.

Giorgia Wurth è stata un’attrice molto amata. Nel 2008 l’abbiamo vista nel videoclip di Aprila, canzone di Biagio Antonacci. L’anno dopo ha preso parte alla serie televisiva di Rai Uno Il Bene e il Male. In seguito, ha fatto parte della sesta stagione di Un Medico in Famiglia. Una carriera collezionata da moltissimi ruoli e soprattutto tanti successi.

Le Tre Rose di Eva, era Tessa: scopriamo com’è diventata oggi

Giorgia oggi ha cambiato completamente vita. Nel periodo in cui è stata sul piccolo schermo con Le Tre Rose di Eva, è diventata famosissima e molto amata. Oggi ha un profilo social dove conta più di 50mila followers e pubblica sempre di momenti di vita quotidiana.

Ha avuto due figli bellissimi, uno dei quali ha ereditato da lei i suoi meravigliosi capelli rossi. Sono due meravigliosi bambini che riempiono la sua vita tutti i giorni. I suoi post su Instagram riscuotono sempre un grandissimo successo, tra likes e commenti di apprezzamento, soprattutto molteplici complimenti per i due figli.

Oltre a continuare la sua carriera da attrice, è diventata una scrittrice e ha pubblicato un libro: “Io, lui e altri effetti collaterali“. Il libro parla sostanzialmente delle differenza tra uomini e donne, e quello che gli uomini non capiscono delle donne. Ha venduto tantissime copie e riscosso un incredibile successo.

Le Tre Rose di Eva è solo un lontano ricordo: sono passati molti anni ma Tessa è un personaggio che senza dubbio le resterà per sempre nel cuore.