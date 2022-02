Beatrice Borromeo cambia di nuovo vita: adesso fa un passo indietro

Beatrice Borromeo sorprende di nuovo tutti: una nuova svolta nella sua vita e tutti restano a bocca aperta

Il sangue blu le scorre nelle vene anche se di titoli nobiliari lei non ne ha ufficialmente. Il suo nome è pieno di storia e profuma di antenati di un certo tipo. Parliamo di Beatrice Borromeo che a soli 36 anni ha già scritto una carriera sfavillante.

Si perché lei non si è mai fermata al suo essere di alto rango, figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto, discendente del cardinale Carlo Borromeo, e addirittura di Federico Borromeo presente ne I promessi sposi oltre che nipote della mitica Marta Marzotto. Fin da giovanissima comincia a sfilare per grandi nomi ma lei non si accontenta, studia, diventa giornalista lavorando con Santoro e Travaglio e anche scrittrice.

E poi l’amore oltre la carriera, quello con Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. Lui fulminato dalla sua bellezza, durante il primo incontro, le disse che l’avrebbe sposata, lei rise ma otto anni dopo, nel 2015, arrivarono all’altare.

Beatrice Borromeo ed il suo Pierre, ecco cosa hanno fatto

E così come ha sempre fatto, Beatrice Borromeo lo ha rifatto ancora. Ha stupito di nuovo tutti. Nel cuore della pandemia non si è rifugiata nella vita di corte ma è “scappata” in campagna e ha accudito gli animali della fattoria di famiglia nel Sud della Francia.

“Adesso posso mettere in curriculum che so tagliare le unghie alle capre. Facciamo il formaggio e abbiamo iniziato a coltivare l’orto, sogniamo di diventare il più possibile autosufficienti” ha rivelato a L’Officiel.

E dopo questa parentesi la bella Beatrice, insieme al suo Pierre, è tornata alla vita mondana capovolgendo ancora una volta le cose. Mano nella mano, i due, sono arrivati allo show di Dior, a Parigi, per le sfilate Haute Couture. Lei ha rapito gli occhi di tutti. In total white, bella e raggiante affianco a suo marito in completo blu, si sono mostrati più innamorati che mai e super chic.

E così la giornalista, ma anche mamma e moglie, ci ha dimostrato come cambiare veste sia facile e che nessuno dovrebbe chiudersi in qualcosa di fisso.

Per il suo ritorno alla mondanità, potremmo dire, la Borromeo ha scelto il colore che quest’inverno è diventato di tendenza, il bianco con un outfit in stile “collegiale-chic”. Un’eleganza che cattura e riesce a coprire anche i dettagli che stonano, come le calze color carne.