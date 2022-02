Annalisa sorprende i fan con uno scatto mozzafiato, c’è un dettaglio che non è passato inosservato e il web impazzisce

L’abbiamo conosciuta alla decima edizione di “Amici” dove si è classificata seconda, ottenendo il Premio Critica. Poi la scalata verso il successo. Stiamo parlando di Annalisa, la cantante con la sua voce e il talento ha conquistato milioni di fan.

Oggi è un’artista molto affermata, ha partecipato più volte a “Sanremo” ed è molto attiva anche sui social dove vanta di quasi due milioni di follower che la sostengono e supportano in ogni situazione.

Annalisa, la posa accattivante e quel dettaglio unico – FOTO

Quest’anno non sarà una delle concorrenti del Festival della musica all’Ariston, ma tutti la ricordano con il suo brano Dieci presentato nel 2021 che ha riscontrato molto successo. Attraente, seducente e sensuale, Annalisa sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo attraverso scatti mozzafiato che diventano virali.

L’ultimo post ha già fatto il giro del web e ha lasciato i fan a bocca aperta, in particolare per un dettaglio che non è passato inosservato. La cantante ha pubblicato un primo piano dove sfoggia un outfit accattivante: minigonna di pelle e una canotta bianca che mette in risalto il suo décolleté.

“Lunedì sera+ canottiera della salute” ha scritto, immediatamente sono arrivati like e commenti di ogni tipo. “La salute così ce la perdiamo noi però” è il primo messaggio che si legge e poi ancora “Fa caldo“, qualcun altro ha aggiunto: “Sei così meravigliosa nella tua semplicità”.

Per Annalisa le sorprese non finiscono mai, dopo il successo e gli ottimi risultati ottenuti nel 2021, si prospetta un anno ricco di progetti e sogni da realizzare. I fan non vedono l’ora di seguirla e supportarla. Giorno dopo giorno la cantante fa conoscere i suoi lati migliori e il web impazzisce per lei.