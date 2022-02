Beatrice Valli, confessione senza precedenti: il post non lascia dubbi

Beatrice Valli ha condiviso un post magnifico sui social network: la sua confessione sorprende il pubblico.

Beatrice Valli è diventata nota al grande pubblico per la partecipazione al programma di Mediaset ‘Uomini e Donne’: nello show della De Filippi, la ragazza ha conosciuto il suo attuale fidanzato Marco Fantini. La classe 1995 ha già tre figli: uno con l’ex calciatore Nicolas Bovi e 2 con l’uomo conosciuto nel programma.

Beatrice è una star sui social network: il suo profilo di Instagram vanta 2,9 milioni di followers. Ogni giorno, la web influencer condivide diversi post che fanno impazzire gli ammiratori. Questa sera, la 27enne ha messo in rete un post in cui ha fatto una confessione senza precedenti.

Beatrice Valli, confessione da brividi: il post è già virale

Beatrice Valli, questa sera, ha deciso di condividere un super post in cui ha fatto una grande confessione. “Una giornata magnifica insieme al marchini”, ha scritto in didascalia l’influencer svelando di fatto dove è andata e con chi ha trascorso la giornata. Per chi non lo sapesse, marchini è il nomignolo che la bellissima classe 1995 utilizza per il suo Marco Fantini. Come se non bastasse, la ragazza ha rivelato il luogo in cui è stata: uno splendido palazzo sul lago di Como.

Il post è diventato subito virale e ha raccolto 17mila likes in meno di mezz’ora. La Valli ha anche allegato alcune fantastiche fotografie in cui mostra alla sua platea la sua bellezza mostruosa e il suo fascino irresistibile. Il contenuto ha in parte sorpreso i fans: “A primo impatto pensavo stessi annunciando una gravidanza haha”, ha scritto una seguace. In una delle immagini, infatti, Beatrice ha dolcemente riposto le sue mani sulla pancia. Tante persone, inoltre, chiedono dettagli sulle cose che indossa, come il cardigan e la cintura.