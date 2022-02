Flavio Insinna vola sempre più in alto. “L’Eredità” è solo un sassolino di fronte al mare che gli aspetta

Si è aperto alla grande il 2022 per Flavio Insinna. Lo abbiamo ritrovato al timone de “L’Eredità”, il game show di Rai 1 super seguito dal pubblico italiano. Il conduttore ed attore continua ad essere il mattatore del prime-time della prima rete della tv di Stato e spazza via tutte le indiscrezioni che verso la fine dello scorso anno lo davano al più presto fuori dalla Rai.

Niente di più falso. Insinna Infatti sta vivendo un momento magico della sua carriera. Quanto prima lo vedremo in tanti e diversi progetti. Sarà il protagonista di altre trasmissioni e anche di due nuove serie televisive. Tra ritorni e nuove opportunità. “L’Eredità” non gli basta e a testa alta conquista il podio in tv.

Flavio Insinna, al top in tv e non solo

Si annunciano settimane scoppiettanti per Flavio Insinna. Non lo vedremo, infatti, solo a “L’Eredità” ma il suo volto ci accompagnerà anche in altre avventure. Da venerdì 11 febbraio tornerà nelle vesti di giurato de “Il cantante Mascherato”. Milly Carlucci lo ha confermato ancora una volta insieme a Caterina Balivo e Francesco Facchinetti con la novità di Arisa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Lapo Elkann, dagli eccessi alla nuova vita: clamoroso cambiamento. Mai visto così

E poi sarà la volta del mese di marzo con un altro ritorno magico. Insinna vestirà ancora i panni del capitano Anceschi in Don Matteo 13. Un ruolo, questo, al quale l’artista romano è molto affezionato. Di recente, ha specificato, infatti, che essere tornato sul set e ritrovare Nino Frassica per lui è stato un grande regalo.

Ma questa non sarà l’unica fiction che lo vedrà protagonista. Insinna darà il volto ad dottor Antonio Maglio noto soprattutto per aver promosso i Giochi Paralimpici del 1960, a Roma, una settimana dopo le XVII Olimpiadi estive. Un grande uomo ed attivista che il presentatore ha conosciuto per davvero e che mai avrebbe immaginato di dover impersonare sul piccolo schermo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Meghan Markle contatta Kate: il motivo è clamoroso, non poteva attendere

In tutto questo “L’Eredità” continua ad essere il suo punto fisso, affiancato dalla new entry Roberta Morise. Infine, per lui, un altro progetto, questa volta a scopo benefico, un libro. Si tratta della fiaba “Il gatto del papa” che punta a raccogliere fondi da destinare ad Emergency.