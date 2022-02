Metti una sera a cena con Adriano Celentano. La grandezza dell’artista si vede dai dettagli

Adriano Celentano. A più di 40 anni di distanza, emergono i ricordi del fotografo Paolo Bartone, testimone di un momento speciale e unico in compagnia del famoso Molleggiato

Il 15 Maggio 1979 era un martedì. Adriano Celentano era all’apice della sua carriera. Sono gli anni di “Chi non lavora non fa l’amore”, “Svalutation”, “Yuppi du”, “Ti avrò”, “Soli”. Nello stesso periodo cementa anche il suo impegno proficuo nel mondo del cinema, sia nelle vesti di acclamato attore, sia in quelle di sceneggiatore e regista.

Atteso per un’esibizione alle Cupole di Cavallermaggiore, nonostante la fama che lo caratterizzava, decise di non cenare in un ristorante di lusso ma si recò in una piola (una modesta osteria) del territorio piemontese.

Adriano Celentano: il ricordo del fotografo torinese, Paolo Bartone, a più di 40 anni di distanza

Il locale in questione era il ristorante “Dell’Angelo”, sito a Monasterolo di Savigliano. Conosciuto all’apoca anche con il nome di “Pinot”, era di proprietà della famiglia Alberione.

Immaginate il loro stupore quando videro varcare la soglia a un personaggio così illustre e celebre. Decisero di chiudere l’accesso ad altri aventori, preoccupati del caos che si sarebbe creato alla notizia della presenza di Adriano Celentano presso il loro esercizio. Anche senza social network, infatti, era difficile che tale informazione non si diffondesse rapidamente.

Venne inviato all’apoca il giovane fotografo torinese, Paolo Bartone, insieme a Emanuele Fiorilli, futuro corrispondente della Rai.

Ricordando quei momenti, lo stesso Bartone ha raccontato: “Quando siamo arrivati lì ci hanno detto che Adriano stava cenando in una piola del posto, un ristorante popolare e ci hanno invitato”. Ha proseguito: “Il locale era abbastanza modesto ma aveva una certa fama in quanto a cose buone da mangiare”.

Paolo Bartone ricorda la genuinità, la simpatia e la semplicità del noto artista milanese. In quell’occasione ha potuto realizzare numerosi scatti insieme ai titolari del ristorante; in una tiene in braccio un bambino che allora aveva solo tre mesi (Ivan Monge, oggi 43enne).

A distanza di più di 40 anni, il fotografo 69enne ha deciso di fare un regalo ai protagonisti di quel momento, tra cui appunto la famiglia Alberione. Grazie alla collaborazione tra i comuni di Cavallermaggiore e di Monasterolo di Savigliano, domenica 30 gennaio, consegnerà loro le immagini di quella serata indimenticabile di metà maggio.