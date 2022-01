Sapete cosa faceva Eleonora Daniele prima di diventare una conduttrice? Scopriamo insieme il retroscena sul suo passato

Da tutti conosciuta come una delle conduttrici più seguite e amate della Rai, il suo programma “Storie italiane” ha un ottimo riscontro da parte del pubblico che lo segue con passione e fiducia.

Stiamo parlando di Eleonora Daniele, giornalista e presentatrice, che con il suo talento e eleganza ha conquistato milioni di telespettatori. Molti non sanno cosa facesse prima di diventare un personaggio televisivo, scopriamo insieme alcuni dettagli.

Eleonora Daniele, il suo lavoro prima della tv

Eleonora Daniele si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la partecipazione al “Grande fratello” dove venne eliminata intorno alla decima puntata. Prima di intraprendere la carriera da giornalista, iniziata nel 2013, la conduttrice ha ottenuto vari ruoli come attrice per la serie televisiva La squadra, poi la soap-opera Un posto al sole, la fiction su Canale 5 Carabinieri.

Nessuno sa, però, che quando partecipò al reality di Mediaset, la Daniele era un’impiegata di banca. C’è da dire, quindi, che la conduttrice con determinazione, impegno e talento abbia ottenuto grandi risultati professionali.

Oggi non solo è una giornalista professionista, ma anche una mamma meravigliosa e una moglie fantastica. Dopo sedici anni di fidanzamento, nel 2019 ha coronato il sogno delle nozze ed ha messo al mondo una bambina.

Ha ancora tanti progetti da realizzare e in un’intervista per DiPiù aveva dichiarato di essere in procinto di prendere una laurea in Psicologia. Inoltre, avrebbe anche un altro desiderio: dare alla luce un altro figlio.

Qualcuno in studio, durante una puntata di “Storie italiane” l’ha definita paladina delle donne. Infatti è sempre in prima fila quando si tratta di battersi per i diritti ed è attiva su più fronti, dall’infanzia alla violenza, agli abusi. Nel suo programma sono tanti i temi affrontati e le battaglie vinte.