Andrea Delogu sconvolge i fan con una scollatura mai sfoggiata prima. L’abito provocante esalta le curve esplosive della conduttrice: web in estasi

A un anno di distanza dalla separazione con Francesco Montanari, Andrea Delogu ha finalmente svelato i motivi della rottura: il sentimento è esaurito. Formavano una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo e in molti tra i fan hanno sofferto della triste notizia.

Fino a questo momento non era dato sapere quale ragione scatenante avesse causato la fine della loro relazione, ma finalmente la conduttrice ha deciso di svelare tutta la verità. Protagonista della copertina della rivista “F“, in un’intervista rivela molti lati fino ad ora nascosti.

Il primo fra tutti lo mostra nel post che accompagna l’anticipazione su Instagram, dove sfoggia un’abito dalla scollatura quanto mai audace: esplosione di sensualità senza precedenti.

Andrea Delogu: shooting mozzafiato

In attività dal 2002, quando fece il suo esordio nel corpo di ballo di “Mai dire Domenica!”: Andrea Delogu quest’anno festeggia 20 anni di brillante carriera. Conduttrice televisiva e radiofonica, vanta numerose esperienze come attrice, e la pubblicazione di ben due libri.

Ma non è solo il percorso professionale a riscuotere l’apprezzamento del pubblico, che la segue per la travolgente personalità. Ironia e simpatia sono tratti caratteristici della conduttrice, ed è forse questo uno dei motivi per i quali i fan si interessano anche alla sua vita privata. Come un fulmine a ciel sereno, proprio un anno fa veniva pubblicata la notizia della sua separazione dall’attore Francesco Montanari, di cui non si ebbe mai una chiara spiegazione.

Finalmente l’attrice decide di svelare i retroscena nella rivista “F”, dove ammette la fine del sentimento che li univa, condividendo l’anticipazione sui social. Lo fa con un abito mozzafiato dalla scollatura profondissima, posando in uno scatto in bianco e nero dal sapore vintage.

Disinibita e seducente, esibisce tutta la sua sicurezza in questa immagine, conquistando il web: “Bellezza infinita“, “Stratosferica“, “Stupenda“.