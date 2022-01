Mina, 42 anni dopo svelato il motivo sconvolgente del suo addio

Mina è ormai fuori dagli schemi della musica da cinquanta anni. Oggi è arrivato il momento di svelare il motivo del triste abbandono.

Artista a tutto tondo e madre di un bellissimo figlio di nome Massimiliano, Mina ha lasciato il segno in lungo e in largo in ambito musicale. La sua voce profonda e intonata ha stregato tantissimi appassionati che nel corso degli anni attendevano con trepidazione la data di un suo concerto.

Sugli spalti si verificava quasi sempre il tutto esaurito e non poteva essere altrimenti per un ‘gioiello’ musicale che nasce soltanto una volta nella vita. Insomma, la produttrice discografica ed ex conduttrice, Anna Maria Mazzini (nome di battesimo) difficilmente passerà di moda, almeno per i prossimi cento anni.

Tuttavia è ancora apertissima la ferita che gli appassionati della sua nobile voce si portano dietro. L’artista varesina decise in punta di piedi di abbandonare il sogno della musica, senza mai spiegare i reali motivi del distacco.

Oggi a distanza di ben 42 anni dall’ultima apparizione, abbiamo finalmente tra le mani la ragione che spinse Mina a fare questa dolorosa scelta

Mina, le ragioni del triste abbandono: finalmente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Team Mina Mazzini (@mina_mazzini_official)

Se Mina ha deciso al tempo di lasciare vuoti i palcoscenici della grande musica di un tempo, il suo successo resta indelebile nei pensieri altrui. Tanti fan, nel corso di questi anni hanno sperato che da un momento all’altro si verificasse quel ritorno tanto agognato, mai più arrivato.

Ad oggi la cantante lombarda continua a scegliere di stare lontano dai riflettori, mentre gli addetti compongono gli ultimi pezzi del puzzle per capire effettivamente i motivi del triste e doloroso addio alla musica.

A distanza di ben 42 anni, finalmente sembra sia quasi caduto del tutto il ‘castello delle perplessità’ che avvolge nel mistero l’addio di Mina dal mondo della musica.

Dalle ultime parole rilasciate in un’intervista: “Non mi interessa che la Vanoni o la Cinquetti siano più brave di me…” pare che ad influenzare la scelta di Mina non sia una questione di competizione tra artisti in gara per il podio della gloria.

D’altro canto invece, ad un’artista a tutto tondo e volume come lei, interessava e non poco il giudizio della gente comune, in particolare chi seguiva le sue canzoni e la sosteneva anche col sol pensiero durante i tour.

Ad Anna Maria Mazzini dava enormemente fastidio essere associata all’uomo della sua vita o ai problemi fiscali dei quali veniva affibbiata.

Son bastate queste situazioni di contorno, caratteristiche della sua vita privata per distogliere l’attenzione del pubblico dalla sua delicatissima voce e far maturare un addio precoce e straziante che mai nessuno avrebbe voluto che si verificasse.