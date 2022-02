“Immensa”. Elena D’Amario, la ballerina che ha incantato l’Ariston con Elisa. Merito, come sempre, di Queen Mary – FOTO

Elena D’Amario. La bellissima e straordinaria ballerina che ieri, 4 Febbraio, ha acceso gli animi del teatro Ariston a Sanremo insieme a Elisa è una vecchia conoscenza del piccolo schermo. La ricordate?

Da parecchi anni è consuetudine che gli artisti concorrenti del Festival di Sanremo presentino, oltre al brano in gara, una cover di altri celebri interpreti, accompagnati in duetto (se lo desiderano) da colleghi.

Elisa Toffoli è tra le papabili vincitrici con la canzone “O forse sei tu”; ieri, 4 febbraio, si è presentata all’Ariston proponendo lo storico brano “What a feeling” (colonna sonora del film “Flashdance”) cimentandosi in un’interpretazione magistrale. Ad accompagnarla sul palco di Sanremo, però, non è stato un cantante. Protagonista non solo la musica ma anche la grande danza grazie alle movenze impeccabili e allo straordinario talento di Elena D’Amario. Se avete la sensazione di averla già vista non vi sbagliate. C’è lo zampino di Maria De Filippi.

Elena D’Amario: chi è la ballerina insieme ad Elisa sul palco dell’Ariston

Eteree, entrambe vestite in bianco, Elisa ed Elena D’Amario hanno guadagnato il consenso diffuso di tutti gli italiani per la grande prova artistica che hanno saputo offrire, ognuna con il proprio dono.

Se la cantante triestina è molto nota al grande pubblico, non tutti forse si ricordano di aver già visto Elena D’Amario. La straordinaria ballerina ha 31 anni ed è originaria di Pescara.

Grandi occhi scuri profondi, viso incantevole e un fisico scultoreo con il quale “dipinge” meraviglie. La sua carriera è stata lanciata grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Emma, Sangiovanni, Aka 7even, Irama… sono tanti i pupilli di Queen Mary che anche quest’anno sono saliti sul palco dell’Ariston per proseguire nel loro percorso musicale in un contesto così prestigioso.

Anche Elena D’Amario, una volta uscita dalla famosa scuola televisiva di Mediaset, ha spiccato il volo ed è diventata la prima ballerina della Parsons Dance Academy negli Stati Uniti.

“Onorata di essere al tuo fianco nella sarata delle cover” – aveva scritto ad Elisa pubblicamente sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1,2 milioni di follower.

“Elena sei stata fantastica… ballare in uno spazio così ristretto e sembrare un angelo non è da tutti! Unica ed elegante come sempre”, “Immensa”, “La migliore ballerina uscita da Amici” – sono alcuni dei commenti pervenuti dagli ammiratori in delirio.